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17.07.2017 14:24
Директор ивановской стройфирмы подозревается в краже у дольщиков трех млн рублей
По факту мошенничества возбуждены уголовные дела
Сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность директора одной из ивановских строительных компаний – 52-летнего жителя областного центра. Оперативники установили два факта хищения денежных средств участников долевого строительства жилья путем мошенничества. Ущерб для потерпевших составил сумму в 3 миллиона рублей.
В офисе строительной компании проведен обыск, в ходе которого сотрудниками полиции изъяты документы, имеющие значение для следствия. По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере возбуждены два уголовных дела. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: стройфирма дольщики мошенничество хищение полиция
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Комментарии (2)
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3 ляма как то не серьёзно для директора строительной фирмы, как будто ларёк с пивом грабанул, на двухкомнатную не хватит.