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Новости

17.07.2017 14:24

Директор ивановской стройфирмы подозревается в краже у дольщиков трех млн рублей

По факту мошенничества возбуждены уголовные дела


Сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность директора одной из ивановских строительных компаний – 52-летнего жителя областного центра. Оперативники установили два факта хищения денежных средств участников долевого строительства жилья путем мошенничества. Ущерб для потерпевших составил сумму в 3 миллиона рублей.

В офисе строительной компании проведен обыск, в ходе которого сотрудниками полиции изъяты документы, имеющие значение для следствия. По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере возбуждены два уголовных дела. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: стройфирма дольщики мошенничество хищение полиция
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 16:40
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Не очепятка? 3 ляма? - Или все же мульярда ?
    
3 ляма как то не серьёзно для директора строительной фирмы, как будто ларёк с пивом грабанул, на двухкомнатную не хватит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр Семенов								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 21:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Копейки. В этажах, два жида, уже год готовятся к банкротству  стройки стоят, денежки обналичиваются и по карманам рассовываются, и всем насрать. Пока сотни дольщиков не попрут на улицы с плакатами. Но и потом всем будет насрать...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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