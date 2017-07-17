Директор ивановской стройфирмы подозревается в краже у дольщиков трех млн рублей

По факту мошенничества возбуждены уголовные дела





Сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность директора одной из ивановских строительных компаний – 52-летнего жителя областного центра. Оперативники установили два факта хищения денежных средств участников долевого строительства жилья путем мошенничества. Ущерб для потерпевших составил сумму в 3 миллиона рублей.

В офисе строительной компании проведен обыск, в ходе которого сотрудниками полиции изъяты документы, имеющие значение для следствия. По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере возбуждены два уголовных дела. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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