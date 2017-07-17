Работа рок-площадки в ивановском Арт-сквере временно прекращается





В минувшую субботу в ивановском Арт-сквере, что на пересечении улиц 10-го Августа и Марии Рябининой, продолжила свою работу ставшая уже традиционной открытая молодежная рок-площадка «Россия – это мы!».

В этот раз зрители смогли принять участие в мастер-классе по игре на барабанах, послушать выступления популярных ивановских рок-групп, а также силами ивановского рок-клуба для всех участников был организован флэш-моб барабанщиков, в котором приняли участие группы «Пульсары», «Капитал», «Рок бэнд», «В Огурцов».

Как сегодня сообщили в ивановской мэрии, рок-площадка «Россия – это мы» уходит в небольшой отпуск. Ее работа возобновится в следующем месяце. 5 августа в Арт-сквере пройдет сольный концерт групп «Пульсары» и «Devil Crash».

Фото: администрация г. Иваново

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