Взрыв газа в Шуйском районе сместил стену дома и повредил крыльцо

Дальнейшего разрушения дома не прогнозируется





Как мы сообщали ранее, сегодня около 08.30 в частном жилом доме №32 в деревне Трутнево Шуйского района произошел хлопок газо-воздушной смеси, без дальнейшего горения. Причиной ЧП стало несоблюдение мер безопасности: житель дома решил «прикурить» от газовой плиты. С ожогами 15% тела его госпитализировали в Шуйскую ЦРБ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, в настоящее время работы по ликвидации последствий хлопка газа завершены. В результате взрыва произошло смещение нижней части одной стены дома и частичное повреждение крыльца. Дальнейшего разрушения дома не прогнозируется.

Фото: ГУ МЧС

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