В Иванове снесут 13 домов и хозпостроек

Список адресов и ФОТО



В текущем году в рамках специальной подпрограммы «Снос и разбор домов и хозяйственных построек» муниципальной программы «Градостроительство и территориальное планирование» в областном центре планируется снести не менее 13 строений. Среди них:

- аварийные жилые дома;

- дома, помещения в которых признаны не соответствующими требованиям, предъявляемым к жилому помещению;

- дома, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС;

- аварийные хозяйственные постройки.

В бюджете города на 2017 год на эти цели предусмотрено 3 630 300 рублей.



Сегодня, 17 июля, был снесен одноэтажный деревянный многоквартирный дом на улице Колесникова. В 2016 году он был признан аварийным и расселен.

В настоящее время заключен муниципальный контракт на снос 7 объектов, расположенных по следующим адресам:

Дома, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова ул. Харинка, д. 14/1 ул. 2-я Полевая, д. 66/40 Аварийные жилые дома ул. 10-й Проезд, д. 34 ул. 6-я Меланжевая, д. 9/15 ул. Колесникова, д. 18 ул. 1-я Энергетическая, д. 19 Аварийные хозяйственные постройки ул. Минская, д. 63Б

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