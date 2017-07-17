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В Иванове снесут 13 домов и хозпостроек
Список адресов и ФОТО
В текущем году в рамках специальной подпрограммы «Снос и разбор домов и хозяйственных построек» муниципальной программы «Градостроительство и территориальное планирование» в областном центре планируется снести не менее 13 строений. Среди них:
- аварийные жилые дома;
- дома, помещения в которых признаны не соответствующими требованиям, предъявляемым к жилому помещению;
- дома, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС;
- аварийные хозяйственные постройки.
В бюджете города на 2017 год на эти цели предусмотрено 3 630 300 рублей.
Сегодня, 17 июля, был снесен одноэтажный деревянный многоквартирный дом на улице Колесникова. В 2016 году он был признан аварийным и расселен.
В настоящее время заключен муниципальный контракт на снос 7 объектов, расположенных по следующим адресам:
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Дома, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова
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ул. Харинка, д. 14/1
ул. 2-я Полевая, д. 66/40
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Аварийные жилые дома
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ул. 10-й Проезд, д. 34
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ул. 6-я Меланжевая, д. 9/15
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ул. Колесникова, д. 18
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ул. 1-я Энергетическая, д. 19
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Аварийные хозяйственные постройки
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ул. Минская, д. 63Б
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Комментарии (4)
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- 208245417.07.2017 15:58ОКРАИНУ СНОСЯТ, А ЦЕНТР ОСТАВЛЯЮТ РАЗРУШАТЬСЯ, ПОСМОТРИТЕ ДОМА КАКИЕ УБОГИЕ СТОЯТ ПО УЛ СТАНКО. ЦЕНТР ГОРОДА РЯДОМ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВО, ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ,ПРИЁМНАЯ МЕДВЕДЕВА,ПУТИНА. СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ , ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ..И.Д
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- Медведь17.07.2017 16:44точно, в Аптечном можно снести так же пару домов, заодно дом бабки Йожки
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- СеменСеменович17.07.2017 21:55в аптечном реставрировать надо. А сносить воздвиженку. Вообще не у места воткнули
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- A_WHO17.07.2017 19:31нам бы московский размах )))