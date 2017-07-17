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Новости

17.07.2017 13:55

В Иванове снесут 13 домов и хозпостроек

Список адресов и ФОТО

В текущем году в рамках специальной подпрограммы «Снос и разбор домов и хозяйственных построек» муниципальной программы «Градостроительство и территориальное планирование» в областном центре планируется снести не менее 13 строений. Среди них:

- аварийные жилые дома;

- дома, помещения в которых признаны не соответствующими требованиям, предъявляемым к жилому помещению;

- дома, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС;

- аварийные хозяйственные постройки.

В бюджете города на 2017 год на эти цели предусмотрено 3 630 300 рублей.

Сегодня, 17 июля, был снесен одноэтажный деревянный многоквартирный дом на улице Колесникова. В 2016 году он был признан аварийным и расселен.

В настоящее время заключен муниципальный контракт на снос 7 объектов, расположенных по следующим адресам:

Дома, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова

ул. Харинка, д. 14/1

ул. 2-я Полевая, д. 66/40

Аварийные жилые дома

ул. 10-й Проезд, д. 34

ул. 6-я Меланжевая, д. 9/15

ул. Колесникова, д. 18

ул. 1-я Энергетическая, д. 19

Аварийные хозяйственные постройки

ул. Минская, д. 63Б



ключевые слова: дома хозпостройки снос
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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  • 17.07.2017 15:58
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							ОКРАИНУ СНОСЯТ, А ЦЕНТР ОСТАВЛЯЮТ РАЗРУШАТЬСЯ,  ПОСМОТРИТЕ ДОМА КАКИЕ УБОГИЕ  СТОЯТ  ПО УЛ СТАНКО.  ЦЕНТР ГОРОДА РЯДОМ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВО, ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ,ПРИЁМНАЯ МЕДВЕДЕВА,ПУТИНА. СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ,  ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ..И.Д
    
  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 17.07.2017 16:44
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										+1
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							точно, в Аптечном можно снести так же пару домов, заодно дом бабки Йожки								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									СеменСеменович								
							
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  • 17.07.2017 21:55
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							в аптечном реставрировать надо. А сносить воздвиженку. Вообще не у места воткнули								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									A_WHO								
							
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  • 17.07.2017 19:31
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							нам бы московский размах )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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