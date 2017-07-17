В Иванове выявлен автомобиль и мотоцикл с перебитыми номерами кузова

Как не стать жертвой мошенников, сбывающих ворованные транспортные средства





13 июля на площадке МРЭО ГИБДД дорожные полицейские выявили иномарку и мотоцикл с поддельным номером кузова. При осмотре прибывшего на регистрацию автомобиля «Тойота Кроун» инспектор ГИБДД обнаружил, что номер кузова (VIN код) был изменен кустарным способом. Для дальнейшего разбирательства водитель был доставлен в один из отделов полиции, назначена экспертиза.

Несколькими часами позже с аналогичным признаком подделки был выявлен мотоцикл «Ямаха», на котором также изменили номер кузова кустарным способом.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, сбывающих ворованные авто, сотрудники ГИБДД советуют перед заключением сделки купли-продажи проверить автомобиль по специальным информационным базам ГИБДД. Это можно сделать черед сайт Госавтоинспекции МВД России (http://www.gibdd.ru/) в разделе «Проверка автомобиля». Указав идентификационный номер ТС (VIN) автомашины, можно узнать, нет ли на нем ограничений в виде наложенного судебного приставами ареста, неоплаченного штрафа за нарушение ПДД и т.д.», - говорится в сообщении пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

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