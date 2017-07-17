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17.07.2017 13:27
Митрополит Иосиф освятил монастырское подворье на горе Левитана в Плесе
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В воскресенье, 16 июля, митрополит Иосиф освятил являющийся подворьем Свято-Никольского женского монастыря (г. Приволжск) деревянный Воскресенский храм на Петропавловской (ныне именуемой Левитановой) горе в Плесе. Впервые после многолетнего перерыва в старинной церкви была отслужена Божественная Литургия, народ причастился Святых Христовых Таинств.
В торжествах принимал участие потомственный звонарь из Архангельска Владимир Петровский.
Фото: Ивановская митрополия
ключевые слова: РПЦ храм подворье митрополит Иосиф освящение
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Комментарии (2)
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- Berfogt18.07.2017 00:08"18 июля в 18 часов, в городе Иваново на площади Ленина состоится митинг, организованный в рамках Всероссийской акции протеста против коррупции, чиновничьего беспредела, за снижение цен и тарифов ЖКХ."
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- макссс18.07.2017 07:39Я б пошутил, но попы ввели уголовную статью