Митрополит Иосиф освятил монастырское подворье на горе Левитана в Плесе

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В воскресенье, 16 июля, митрополит Иосиф освятил являющийся подворьем Свято-Никольского женского монастыря (г. Приволжск) деревянный Воскресенский храм на Петропавловской (ныне именуемой Левитановой) горе в Плесе. Впервые после многолетнего перерыва в старинной церкви была отслужена Божественная Литургия, народ причастился Святых Христовых Таинств.

В торжествах принимал участие потомственный звонарь из Архангельска Владимир Петровский.

Фото: Ивановская митрополия

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