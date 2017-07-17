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Новости

17.07.2017 13:27

Митрополит Иосиф освятил монастырское подворье на горе Левитана в Плесе

ФОТО


В воскресенье, 16 июля, митрополит Иосиф освятил являющийся подворьем Свято-Никольского женского монастыря (г. Приволжск) деревянный Воскресенский храм на Петропавловской (ныне именуемой Левитановой) горе в Плесе. Впервые после многолетнего перерыва в старинной церкви была отслужена Божественная Литургия, народ причастился Святых Христовых Таинств.

В торжествах принимал участие потомственный звонарь из Архангельска Владимир Петровский.

Фото: Ивановская митрополия



ключевые слова: РПЦ храм подворье митрополит Иосиф освящение
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Berfogt								
							
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  • 18.07.2017 00:08
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										0
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							"18 июля в 18 часов, в городе Иваново на площади Ленина состоится митинг, организованный в рамках Всероссийской акции протеста против коррупции, чиновничьего беспредела, за снижение цен и тарифов ЖКХ."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 18.07.2017 07:39
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Я б пошутил, но попы ввели уголовную статью								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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