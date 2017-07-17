В Ивановской области молодой человек разбился насмерть на самодельном мотоцикле

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Смертельное ДТП произошло 15 июля в деревне Высоково Большое Савинского района. 25-летний молодой человек не справился с управлением мотоцикла и упал. От полученных травм мотоциклист скончался еще до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Известно, что данный мотоцикл был собран в домашних условиях из запчастей от разных мототранспортных средств.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

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