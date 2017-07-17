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Новости

17.07.2017 13:07

В Ивановской области молодой человек разбился насмерть на самодельном мотоцикле

ФОТО


Смертельное ДТП произошло 15 июля в деревне Высоково Большое Савинского района. 25-летний молодой человек не справился с управлением мотоцикла и упал. От полученных травм мотоциклист скончался еще до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Известно, что данный мотоцикл был собран в домашних условиях из запчастей от разных мототранспортных средств.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД



ключевые слова: ДТП мотоцикл гибель
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 17.07.2017 16:45
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										0
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							Потомок ЛеонардоДаВинчи								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фридрих Энгельс 2								
							
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  • 17.07.2017 17:02
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Жалко энтузиаста. 
    
Светлая память.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Juliarus37mail.ru@yandex								
							
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  • вчера, 22:48
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    • 
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							Светлая память тебе друг!!! И это не он скончался до приезда скорой помощи...Это наша скорая помощь долго ехала!!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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