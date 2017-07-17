Новости
17.07.2017 13:07
В Ивановской области молодой человек разбился насмерть на самодельном мотоцикле
ФОТО
Смертельное ДТП произошло 15 июля в деревне Высоково Большое Савинского района. 25-летний молодой человек не справился с управлением мотоцикла и упал. От полученных травм мотоциклист скончался еще до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
Известно, что данный мотоцикл был собран в домашних условиях из запчастей от разных мототранспортных средств.
Фото: пресс-служба регионального УГИБДД
- оцените новость:
-
(0)
- 3228
- 3
Комментарии (3)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Светлая память.