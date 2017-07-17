Кинешемские коммунальщики приобрели измельчитель древесины

Стоимость нового оборудования 400 тысяч рублей





Управление городского хозяйства кинешемской администрации закупило новое оборудование - измельчитель древесины. Он предназначен для переработки древесных отходов и порубочных остатков в технологическую древесную щепу, что приводит к и снижению расходов по утилизации, в том числе транспортных расходов.

Таким образом, если раньше управлению городского хозяйства для вывоза одного крупного спиленного дерева необходимо было направлять одну-две грузовых машины, то теперь, благодаря новой установке, в одну грузовую машину можно будет загрузить отходы от нескольких спиленных деревьев.

«Оборудование нам очень необходимо. Оно избавит нас от лишней распиловки веток. Сегодня существует требование, по которому на городскую свалку принимаются древесные отходы в длине не более 50 см. За счет переработки веток в щепу многократно увеличивается объем загрузки отходов, образовавшихся в ходе опиловки деревьев. Тем самым в результате образуется экономия от перевозки и сдачи отходов на утилизацию», - рассказала главный инженер управления городского хозяйства Альбина Тараканов.

Сегодня новое оборудование работает в тестовом режиме, но уже в ближайшее время оно будет направлено на улицы города.

Стоимость измельчителя древесины составила 400 тысяч рублей.

поделиться ссылкой:

