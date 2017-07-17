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Кинешемские коммунальщики приобрели измельчитель древесины
Стоимость нового оборудования 400 тысяч рублей
Управление городского хозяйства кинешемской администрации закупило новое оборудование - измельчитель древесины. Он предназначен для переработки древесных отходов и порубочных остатков в технологическую древесную щепу, что приводит к и снижению расходов по утилизации, в том числе транспортных расходов.
Таким образом, если раньше управлению городского хозяйства для вывоза одного крупного спиленного дерева необходимо было направлять одну-две грузовых машины, то теперь, благодаря новой установке, в одну грузовую машину можно будет загрузить отходы от нескольких спиленных деревьев.
«Оборудование нам очень необходимо. Оно избавит нас от лишней распиловки веток. Сегодня существует требование, по которому на городскую свалку принимаются древесные отходы в длине не более 50 см. За счет переработки веток в щепу многократно увеличивается объем загрузки отходов, образовавшихся в ходе опиловки деревьев. Тем самым в результате образуется экономия от перевозки и сдачи отходов на утилизацию», - рассказала главный инженер управления городского хозяйства Альбина Тараканов.
Сегодня новое оборудование работает в тестовом режиме, но уже в ближайшее время оно будет направлено на улицы города.
Стоимость измельчителя древесины составила 400 тысяч рублей.
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Измельчители на МТЗ стоят от 95 000 руб. Есть и 200. В зависимости от производительности.
Т.е. если раньше на место выезжали только рабочие, то теперь будет выезжать и трактор с навесным. Ну и плюс машина на вывоз. Сколько там аренда вывозной стоит? 2 000 руб. Сколько аренда трактора? 1900
Итого это 100 руб выгода. Это 4 000 ходок. Т.е. окупится за 10 лет. А придет в негодность за 2 года.
Но в чем же цимис? А втом (оговорились же), что теперь на свалку вывозить будет удобнее. Т.е. мусорщикам (АУ, мусорный налог) не надо тратиться. Для низх (в доле?) потратился бюджет.