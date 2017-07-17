В Шуе состоится Праздник мыла

Программа





23 июля в Шуе пройдет Праздник мыла. «Идея сделать мыло символом столь необычного праздника родилась не на пустом месте, - говорят организаторы. - Мыловарение в Шуе было развито еще в древние времена (первое упоминание о шуйских мыловарах содержится в писцовой книге Афанасия Векова и датировано 1629 годом). Именно этот факт послужил основой для создания в 1781 году герба города, где на красном поле помещен золотой брус мыла».

Праздник Мыла - это не только история мыловарения в Шуе, это целый комплекс развлечений: парад мыльных пузырей, мастер-классы по мыловарению, ярмарка, мыльные конкурсы, викторины, забавы, театрализованная концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов и солистов.

В 11:00 на Центральной площади города начнется театрализованное представление.

В 11:30 участники праздника большой колонной проследуют в городской парк. Шуяне и гости города захватят с собой флакончики с мыльными пузырями, превратив шествие в настоящий парад мыльных пузырей.

Основные мероприятия пройдут в городском парке. Праздничная концертная программа начнется ровно в полдень, в течение которой будут подведены итоги конкурсов.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

1098