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Новости

17.07.2017 12:12

В Иванове двухлетняя девочка получила ожоги из-за обрыва шланга отопителя в автобусе

С ожогами ягодиц, бедер и голеней ребенка доставили в больницу


ДТП случилось 15 июля около 11.30 на проспекте Строителей областного центра. В пассажирском автобусе «Богдан» во время движения произошел обрыв шланга отопителя салона.

В результате обрыва пострадала двухлетняя пассажирка. С термическими ожогами 2 и 3 степени 15% ягодиц, задней поверхности бедер и голеней ребенка доставили в больницу. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель автобуса был трезв.

Подробности ЧП смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: ДТП автобус ребенок ожоги
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Комментарии (13)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 17.07.2017 13:30
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							При чем тут трезвость водителя? Или все, что могут установить в ГИБДД?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									жигулини								
							
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  • 17.07.2017 13:48
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										+1
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							Видимо отопительный шланг был нетрезв.
    
Автобусы в нашем городе работают на износ ,пока не развалятся ,а когда развалятся их переварят, подлатают и снова в путь								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Снайпер								
							
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  • 17.07.2017 16:17
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										+1
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							В какую сумму оценит ущерб здоровью малышки  самый "гуманный в мире суд" ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • 17.07.2017 16:52
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    • 
										+1
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							флаг ер дадут 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • 17.07.2017 16:54
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										0
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							Ребенка очень жаль, это может выработать подсознательный страх общественного транспорта на очень долгий переуд								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • 17.07.2017 16:54
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										0
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							период* 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Cheba								
							
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  • 17.07.2017 20:05
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    • 
										+1
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							А зачем летом открыт кран на отопитель салона?
    
Единственный ответ - неисправности системы охлаждения двигателя.
    
Как следствие потеющие пассажиры.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 11:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							у первых газелей шланг отопителя в салоне был у пассажира в ногах, много случаев обрыва в летнею пору приходилось не ясно с чем связано, но ожоги серьезные были у людей, отзывов машин не было 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									СеменСеменович								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 21:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							все эти богданы и исузу вообще не предназначеныы для наших условий, кто их разрешает на линию выпускать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 22:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Развалили ПАТП1,развалили трамвай. Троллейбус щас гробят. Продали все частниками. Вот Вам и плоды.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Алексей Иванов								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 08:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Причем здесь это? Я в патп когда работал - бывало похожее у меня на подменных автобусах. Просто не следят за автобусом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Cергей								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 07:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Подавать в суд на перевозчика на несколько млн.р., ведь ожог на всю жизнь останется. Страшно в общественный транспорт садиться - или в аварию попадет или из-за неисправности калекой сделают!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ivannna								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 10:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							когда уже в нашем городе решится проблема с обществ. транспортом...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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