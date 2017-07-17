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17.07.2017 19:402-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ПОПАЛА В РЕАНИМАЦИЮ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ НА АВТОБУСЕ
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Новости
17.07.2017 12:12
В Иванове двухлетняя девочка получила ожоги из-за обрыва шланга отопителя в автобусе
С ожогами ягодиц, бедер и голеней ребенка доставили в больницу
ДТП случилось 15 июля около 11.30 на проспекте Строителей областного центра. В пассажирском автобусе «Богдан» во время движения произошел обрыв шланга отопителя салона.
В результате обрыва пострадала двухлетняя пассажирка. С термическими ожогами 2 и 3 степени 15% ягодиц, задней поверхности бедер и голеней ребенка доставили в больницу. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель автобуса был трезв.
Подробности ЧП смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
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Комментарии (13)
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Автобусы в нашем городе работают на износ ,пока не развалятся ,а когда развалятся их переварят, подлатают и снова в путь
Единственный ответ - неисправности системы охлаждения двигателя.
Как следствие потеющие пассажиры.