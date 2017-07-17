В Иванове двухлетняя девочка получила ожоги из-за обрыва шланга отопителя в автобусе

С ожогами ягодиц, бедер и голеней ребенка доставили в больницу





ДТП случилось 15 июля около 11.30 на проспекте Строителей областного центра. В пассажирском автобусе «Богдан» во время движения произошел обрыв шланга отопителя салона.

В результате обрыва пострадала двухлетняя пассажирка. С термическими ожогами 2 и 3 степени 15% ягодиц, задней поверхности бедер и голеней ребенка доставили в больницу. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель автобуса был трезв.

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