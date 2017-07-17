В Бахрейне откроют первый на Ближнем Востоке культурный центр Вячеслава Зайцева

Об этом в Плесе сообщил представитель Посольства Королевства Бахрейн в РФ





ХII российский фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная палитра» завершился в субботу праздничным показом коллекции кутюрье Вячеслава Зайцева «Экспромт». В Левитановском культурном центре Плеса мэтр моды представил около 80 работ – от повседневной одежды до шикарных нарядов для вечера.

Приветственное письмо в адрес организаторов, участников и гостей фестиваля направил Министр культуры России Владимир Мединский. Министр особо подчеркнул роль Вячеслава Зайцева в популяризации модного форума в Плесе. Фестиваль также отмечен на уровне Федерального агентства по делам национальностей России. Теплые слова в адрес организаторов фестиваля «Плес на Волге. Льняная палитра» высказала вице-президент Торгово-Промышленной палаты РФ Елена Дыбова. Она вручила Вячеславу Зайцеву награду ТПП – «Золотого Меркурия».

Выступивший перед участниками и гостями модного дефиле представитель Посольства Королевства Бахрейн в РФ напомнил об успехе, которым сопровождался показ коллекции Вячеслава Зайцева в этом государстве в прошлом году. Он также проинформировал, что сейчас в Королевстве Бахрейн готовится к открытию культурный центр известного российского кутюрье – первый на Ближнем Востоке.

Вячеслава Зайцева поприветствовала зампред правительства Ивановской области Светлана Давлетова. Она передала народному художнику России, бессменному президенту фестиваля «Плес на Волге. Льняная палитра» приветственный адрес губернатора Павла Конькова.

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