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Новости

17.07.2017 11:45

В Ивановской области трактор вылетел в кювет и перевернулся

С переломом ребер и пневмотораксом тракторист госпитализирован в ЦРБ - ФОТО


ДТП случилось 15 июля около часа дня на 13 километре автодороги «Обход г. Шуя». 51-летний мужчина, управляя трактором МТЗ-82Л, двигаясь по обочине, съехал в правый кювет, где трактор перевернулся.

В результате ДТП пострадавшего с переломом ребер и пневмотораксом доставили в Шуйскую ЦРБ. По данным УГИБДД по Ивановской области, тракторист был трезв.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД



ключевые слова: ДТП трактор
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