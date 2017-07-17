В Ивановской области трактор вылетел в кювет и перевернулся

С переломом ребер и пневмотораксом тракторист госпитализирован в ЦРБ - ФОТО





ДТП случилось 15 июля около часа дня на 13 километре автодороги «Обход г. Шуя». 51-летний мужчина, управляя трактором МТЗ-82Л, двигаясь по обочине, съехал в правый кювет, где трактор перевернулся.

В результате ДТП пострадавшего с переломом ребер и пневмотораксом доставили в Шуйскую ЦРБ. По данным УГИБДД по Ивановской области, тракторист был трезв.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

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