Новых руководителей муниципальных предприятий официально представили в ивановской мэрии





Сегодня, 17 июля, на оперативном совещании при главе города руководителям структурных подразделений ивановской администрации были официально представлены новые директора нескольких муниципальных предприятий.

Так, с 11 июля к работе приступил новый директор МУП «Специализированная автобаза жилищного хозяйства города Иванова» Алексей Сахаров. Новым руководителем МУП «Редакция газеты «Рабочий край» с 13 июля назначен Роман Иванов. С 17 июля новым директором МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове» назначен Максим Березкин.

Кроме того, был представлен новый начальник отдела полиции МВД России по Ленинскому району города Иваново, полковник Алексей Курилов.

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