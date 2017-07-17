Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

17.07.2017 11:33

Новых руководителей муниципальных предприятий официально представили в ивановской мэрии


Сегодня, 17 июля, на оперативном совещании при главе города руководителям структурных подразделений ивановской администрации были официально представлены новые директора нескольких муниципальных предприятий.

Так, с 11 июля к работе приступил новый директор МУП «Специализированная автобаза жилищного хозяйства города Иванова» Алексей Сахаров. Новым руководителем МУП «Редакция газеты «Рабочий край» с 13 июля назначен Роман Иванов. С 17 июля новым директором МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове» назначен Максим Березкин.

Кроме того, был представлен новый начальник отдела полиции МВД России по Ленинскому району города Иваново, полковник Алексей Курилов.



ключевые слова: МУП МКУ директор кадры
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1472
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации