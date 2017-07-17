Более тысячи жителей Ивановской области отправились служить в армию

Итоги весенне-летней призывной кампании





В апреле-июле текущего года на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации отправлено 1100 жителей Ивановской области. Задание штаба Западного военного округа на комплектование войск выполнено в установленные сроки и в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в числе отправленных на военную службу 165 человек имеют военно-учетные специальности, 169 человек - высшее профессиональное образование.

поделиться ссылкой:

