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17.07.2017 11:25
Более тысячи жителей Ивановской области отправились служить в армию
Итоги весенне-летней призывной кампании
В апреле-июле текущего года на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации отправлено 1100 жителей Ивановской области. Задание штаба Западного военного округа на комплектование войск выполнено в установленные сроки и в полном объеме.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в числе отправленных на военную службу 165 человек имеют военно-учетные специальности, 169 человек - высшее профессиональное образование.
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