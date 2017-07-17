Автобус Иваново-Москва врезался в грузовик

Пятеро пострадавших – ФОТО





Авария произошла в субботу, 15 июля, около 04.40 неподалеку от города Балашиха Московской области. Рейсовый микроавтобус Иваново-Москва столкнулся с грузовым автомобилем. Сообщается о пятерых пострадавших.

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