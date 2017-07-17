Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

17.07.2017 11:16

Автобус Иваново-Москва врезался в грузовик

Пятеро пострадавших – ФОТО


Авария произошла в субботу, 15 июля, около 04.40 неподалеку от города Балашиха Московской области. Рейсовый микроавтобус Иваново-Москва столкнулся с грузовым автомобилем. Сообщается о пятерых пострадавших.



ключевые слова: ДТП микроавтобус грузовик
  • оцените новость:
  • (1)
  • 3789
  • 2







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 17:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сколько ни устраивают проверки, а всё равно постоянно колотятся на этих недоавтобусах. Никогда эти поделия из грузовиков не сравнятся по комфорту и безопасности с настоящим автобусом. И водители нередко тоже из тех, кого не взяли в Формулу 1.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									СеменСеменович								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 21:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							это не автобус. КСтати, у нас же вроде как запрещали на этих труповозках междугороднее сообщение?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •