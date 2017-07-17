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17.07.2017 11:16
Автобус Иваново-Москва врезался в грузовик
Пятеро пострадавших – ФОТО
Авария произошла в субботу, 15 июля, около 04.40 неподалеку от города Балашиха Московской области. Рейсовый микроавтобус Иваново-Москва столкнулся с грузовым автомобилем. Сообщается о пятерых пострадавших.
ключевые слова: ДТП микроавтобус грузовик
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Комментарии (2)
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- Софокл17.07.2017 17:02Сколько ни устраивают проверки, а всё равно постоянно колотятся на этих недоавтобусах. Никогда эти поделия из грузовиков не сравнятся по комфорту и безопасности с настоящим автобусом. И водители нередко тоже из тех, кого не взяли в Формулу 1.
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- СеменСеменович17.07.2017 21:56это не автобус. КСтати, у нас же вроде как запрещали на этих труповозках междугороднее сообщение?