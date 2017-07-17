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Новости

17.07.2017 10:28

На Вокзальной площади в Иванове начался масштабный ремонт

Как изменится лицо города - ФОТО


В конце минувшей недели на Вокзальной площади областного центра была ограждена строительная площадка, начался демонтаж тротуарной плитки. Как отметил на рабочем совещании на объекте заместитель главы администрации города Виктор Казанцев, в зону производства работ по капитальному ремонту площади попадают подземные и надземные инженерные коммуникации, наружное освещение и контактная сеть троллейбуса.

Территория Вокзальной площади будет разделена на функциональные зоны. «Проектной документацией предусмотрено распределение потоков общественного и личного транспорта, а также пешеходов. По территории Вокзальной площади организуется сеть дорог, обеспечивающих движение транспортных средств в предназначенных для них зонах. Сеть проектируемых тротуаров позволит организовать рациональное и безопасное пешеходное движение в пределах благоустраиваемой территории и обеспечить доступ в любую зону Вокзальной площади», - добавил Виктор Казанцев.

Проектом предусмотрено зонирование площади следующим образом:

• зона отстоя и разворотное кольцо троллейбусов с парковкой легкового автотранспорта;

• многофункциональный перрон посадки/высадки пассажиров;

• гостевая парковка легкового автотранспорта, стоянка такси перед зданием ж/д вокзала;

• зоны высадки и отстоя городского автобусного общественного транспорта, общественного транспорта пригородного направления (стоянки автобусов);

• зона посадки общественного транспорта пригородного направления;

• сквер, памятник-обелиск революционерке О.М. Генкиной;

• храмовый комплекс, предхрамовая площадь, парковки легкового автотранспорта в районе храмового комплекса;

• территория благоустройства в районе АЗС с парковкой легкового автотранспорта.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями городской электротранспорт изолируется от городского пассажирского транспорта – устраивается отдельный въезд на Вокзальную площадь со стороны проспекта Шереметевского и улицы Карла Маркса. Для троллейбусов организуется круговое движение с зоной отстоя и отдельной остановкой посадки/высадки на многофункциональном перроне. В центре троллейбусного кольца выделена зона парковки легкового автотранспорта.

На территории Вокзальной площади предусмотрено более 135 парковочных мест под личный и общественный транспорт.

В существующих условиях четырехполосная автомобильная дорога по улице Карла Маркса имеет ширину проезжей части 13,5 м, что не соответствуют нормативным требованиям. Проектной документацией предусмотрено уширение участка автомобильной дороги по улице Карла Маркса (со стороны Вокзальной площади) до 15 м в соответствии с нормативными требованиями категории магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения с устройством новой конструкции дорожной одежды.

Продолжительность производства работ по капитальному ремонту Вокзальной площади составит 3,5 месяца.

Продолжительность производства основных работ – 2 месяца 3 недели.

Продолжительность подготовительного периода – 3 недели.

Проектной документацией предусмотрено выполнение работ в три стадии. Технологическая последовательность выполнения работ:

• Подготовительные работы (разборка существующих покрытий, демонтаж трамвайных путей и др.);

• Переустройство инженерных коммуникаций (переустройство контактной сети троллейбуса и существующих сетей электроснабжения);

• Устройство инженерных коммуникаций (ливневой канализации);

• Земляные работы (разработка грунта под дорожную одежду);

• Устройство дорожной одежды (дорожная одежда, асфальтобетонное покрытие, тротуарная плитка);

• Благоустройство территории, реконструкция сквера (устройство тротуаров, малых архитектурных форм, газонов);

• Устройство технических средство организации дорожного движения.

Работы финансируются за счет региональных и собственных средств муниципалитета. В настоящее время региональным правительством выпущено постановление о выделении субсидии из Дорожного фонда Ивановской области в размере 50 млн. рублей. Софинансирование администрацией города Иваново предусматривает оплату за счет средств 2017 года в размере 26,1 млн. рублей и 2018 года в размере 24,9 млн. рублей.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

ключевые слова: площадь ремонт реконструкция
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Комментарии (14)

	


	

	

		
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  • 
								
									raf								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 11:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Главное галстуки повязать-без них нельзя.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
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  • 17.07.2017 12:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Старайся, Вован! Город тебе спасибо скажет, если не подведешь! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alex_37_iv								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 14:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Грамотный подход к делу: начинать преображение города с того места куда прибывает основной поток города - это правильно!
    
Так держать ВН! Так держать!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Adimiv								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 14:34
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							По идее там предостаточно площадей, для второго автовокзала, который там по сути уже фунциклирует, только не красиво. "Отгрызть" у "ленты" их автостоянку путем переноса её на место позорного пережитка 90-х, именуемого "рынок на Станционной". 
    
Я к несчастью пришлось пройти через него в пятницу. Господа! Это рассадник преступности! ТРИ!!! Магазина dvd дисков!!! Овощной рынок с товаром из Ленты но втридорога. Ларьки с продуктами неизвестного происхождения.
    
ЕГО ДАВНО ПОРА СНЕСТИ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 16:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Угу, только вот эти "продукты неизвестного происхождения" народ разбирает так, что персонал в павильонах просто в мыле. :) А в "Ленту" это пинками никого не загонишь. :) К чему бы это? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Adimiv								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 16:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Привычка покопаться в г-не и быть нае-ным. Причем это г-но куплено утром по скидкам в то-же ленте. Не веришь? Сходи в ленту часиков в 6-7 утра.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 19:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							У-у-у, как всё запущено - в "Ленте" "шортов" (продуктов с небольшим сроком годности) нет в принципе. :) Там условия хранения в зале торговать ими не позволяют. :) Ток консервой пластмассовой. :) Почему и жив этот рыночек до  сих пор, несмотря на все потуги его прикрыть. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									СеменСеменович								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 21:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							по идеи можно и у РЖД часть вокзала выкупить, все равно вокзал пустует								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Снайпер								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 16:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что за уродование русского языка "...предусмотрено УШИРЕНИЕ  участка..."? Почему не расширение? По окончании работ напишете, что дорогу "уширили" ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Миха79								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 19:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что значит отгрызть у Ленты кусок автостоянки???они вообщето за эту землю каждый год деньги платят+следят за ней.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									A_WHO								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 19:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Даешь прямой выезд с вокзала на ул. Ермака !!! да со сносом ларьков на Станционной !!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									droop								
							
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  • 17.07.2017 19:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Прямо на паровозе...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 10:10
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Угу, только до ларьков надо "Ленту" эту снести и пару домов высотных новых. :) Они как раз в створе получаются новой трассы, если Маркса на Ермака выводить. :) Это не считая берегоукрепительных работ на Ермака - вся улица на крутом косогоре, грунты большой нагрузки на дорогу там просто не выдержат, в реку поедут. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Иванойд								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 08:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Еще бы паравоз поставить как во Владимире								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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