На Вокзальной площади в Иванове начался масштабный ремонт

Как изменится лицо города - ФОТО





В конце минувшей недели на Вокзальной площади областного центра была ограждена строительная площадка, начался демонтаж тротуарной плитки. Как отметил на рабочем совещании на объекте заместитель главы администрации города Виктор Казанцев, в зону производства работ по капитальному ремонту площади попадают подземные и надземные инженерные коммуникации, наружное освещение и контактная сеть троллейбуса.

Территория Вокзальной площади будет разделена на функциональные зоны. «Проектной документацией предусмотрено распределение потоков общественного и личного транспорта, а также пешеходов. По территории Вокзальной площади организуется сеть дорог, обеспечивающих движение транспортных средств в предназначенных для них зонах. Сеть проектируемых тротуаров позволит организовать рациональное и безопасное пешеходное движение в пределах благоустраиваемой территории и обеспечить доступ в любую зону Вокзальной площади», - добавил Виктор Казанцев.

Проектом предусмотрено зонирование площади следующим образом:

• зона отстоя и разворотное кольцо троллейбусов с парковкой легкового автотранспорта;

• многофункциональный перрон посадки/высадки пассажиров;

• гостевая парковка легкового автотранспорта, стоянка такси перед зданием ж/д вокзала;

• зоны высадки и отстоя городского автобусного общественного транспорта, общественного транспорта пригородного направления (стоянки автобусов);

• зона посадки общественного транспорта пригородного направления;

• сквер, памятник-обелиск революционерке О.М. Генкиной;

• храмовый комплекс, предхрамовая площадь, парковки легкового автотранспорта в районе храмового комплекса;

• территория благоустройства в районе АЗС с парковкой легкового автотранспорта.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями городской электротранспорт изолируется от городского пассажирского транспорта – устраивается отдельный въезд на Вокзальную площадь со стороны проспекта Шереметевского и улицы Карла Маркса. Для троллейбусов организуется круговое движение с зоной отстоя и отдельной остановкой посадки/высадки на многофункциональном перроне. В центре троллейбусного кольца выделена зона парковки легкового автотранспорта.

На территории Вокзальной площади предусмотрено более 135 парковочных мест под личный и общественный транспорт.

В существующих условиях четырехполосная автомобильная дорога по улице Карла Маркса имеет ширину проезжей части 13,5 м, что не соответствуют нормативным требованиям. Проектной документацией предусмотрено уширение участка автомобильной дороги по улице Карла Маркса (со стороны Вокзальной площади) до 15 м в соответствии с нормативными требованиями категории магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения с устройством новой конструкции дорожной одежды.

Продолжительность производства работ по капитальному ремонту Вокзальной площади составит 3,5 месяца.

Продолжительность производства основных работ – 2 месяца 3 недели.

Продолжительность подготовительного периода – 3 недели.

Проектной документацией предусмотрено выполнение работ в три стадии. Технологическая последовательность выполнения работ:

• Подготовительные работы (разборка существующих покрытий, демонтаж трамвайных путей и др.);

• Переустройство инженерных коммуникаций (переустройство контактной сети троллейбуса и существующих сетей электроснабжения);

• Устройство инженерных коммуникаций (ливневой канализации);

• Земляные работы (разработка грунта под дорожную одежду);

• Устройство дорожной одежды (дорожная одежда, асфальтобетонное покрытие, тротуарная плитка);

• Благоустройство территории, реконструкция сквера (устройство тротуаров, малых архитектурных форм, газонов);

• Устройство технических средство организации дорожного движения.

Работы финансируются за счет региональных и собственных средств муниципалитета. В настоящее время региональным правительством выпущено постановление о выделении субсидии из Дорожного фонда Ивановской области в размере 50 млн. рублей. Софинансирование администрацией города Иваново предусматривает оплату за счет средств 2017 года в размере 26,1 млн. рублей и 2018 года в размере 24,9 млн. рублей.

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново