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Новости

17.07.2017 10:14

В Иванове сохраняется вероятность грозы и порывистого ветра


Как мы сообщали ранее, вчера из-за попадания молнии в масляный выключатель подстанции «Строммашины» в микрорайоне ТЭЦ-3 от электроснабжения было отключено 17 многоквартирных домов. В настоящее время аварию на электросетях устраняют технические службы «Ивэнерго».

В результате грозы и штормового ветра 16 июля в областном центре было зафиксировано 10 падений деревьев. «Все они были оперативно убраны силами аварийно-спасательного отряда», - говорится в сообщении мэрии.

Из-за короткого замыкания на линиях электропередач было обесточено 20 трансформаторных подстанций, обеспечивающих потребителей многоквартирных и частных домов в районе ул. Минской и поселка Дальний. В течение часа силами аварийных бригад АО «Ивгорэлектросеть» электроснабжение было восстановлено.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 17 июля, в областном центре сохраняется вероятность грозы и порывистого ветра. Ожидается переменная облачность, местами - умеренный дождь. Ветер - юго-западный 7-12 м/с, при грозе – с порывами до 12-17 м/с. Температура воздуха в Иванове днем + 25 градусов.

В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий гражданам необходимо обращаться в ЕДДС города Иваново по тел. 000, 41-18-10, 32-41-43, 59-45-07.



ключевые слова: погода прогноз гроза ветер
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Софокл								
							
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  • 17.07.2017 16:33
    • 
														
    
								
      
									
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							Опять прошляпили и теперь неделю предупреждать будут на всякий случай, чтобы подзатыльников не получить. Не будет ничего - хорошо, а будет - можно сказать "а мы предупреждали!". Это уже не прогноз погоды,а гадание. Плюнь на палец да высунь руку в окно -  с такой же вероятностью определишь погоду.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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