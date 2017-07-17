В Иванове сохраняется вероятность грозы и порывистого ветра





Как мы сообщали ранее, вчера из-за попадания молнии в масляный выключатель подстанции «Строммашины» в микрорайоне ТЭЦ-3 от электроснабжения было отключено 17 многоквартирных домов. В настоящее время аварию на электросетях устраняют технические службы «Ивэнерго».

В результате грозы и штормового ветра 16 июля в областном центре было зафиксировано 10 падений деревьев. «Все они были оперативно убраны силами аварийно-спасательного отряда», - говорится в сообщении мэрии.

Из-за короткого замыкания на линиях электропередач было обесточено 20 трансформаторных подстанций, обеспечивающих потребителей многоквартирных и частных домов в районе ул. Минской и поселка Дальний. В течение часа силами аварийных бригад АО «Ивгорэлектросеть» электроснабжение было восстановлено.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 17 июля, в областном центре сохраняется вероятность грозы и порывистого ветра. Ожидается переменная облачность, местами - умеренный дождь. Ветер - юго-западный 7-12 м/с, при грозе – с порывами до 12-17 м/с. Температура воздуха в Иванове днем + 25 градусов.

В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий гражданам необходимо обращаться в ЕДДС города Иваново по тел. 000, 41-18-10, 32-41-43, 59-45-07.

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