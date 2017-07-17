В Шуйском районе в доме взорвался газ

На место направлены все экстренные службы - ФОТО



Сегодня около 08.30 в частном доме №32 в деревне Трутнево Шуйского района произошел хлопок газо-воздушной смеси, без дальнейшего горения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, причиной ЧП стало несоблюдение мер безопасности.

Житель дома решил "прикурить" от газовой плиты.

На место были направлены все экстренные службы.

По нашей информации, пострадавший мужчина с ожогами 15% тела госпитализирован в Шуйскую ЦРБ.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС





поделиться ссылкой:

