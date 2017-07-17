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Новости

17.07.2017 09:52

В Шуйском районе в доме взорвался газ

На место направлены все экстренные службы - ФОТО

Сегодня около 08.30 в частном доме №32 в деревне Трутнево Шуйского района произошел хлопок газо-воздушной смеси, без дальнейшего горения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, причиной ЧП стало несоблюдение мер безопасности.
Житель дома решил "прикурить" от газовой плиты. 
На место были направлены все экстренные службы. 
По нашей информации, пострадавший мужчина с ожогами 15% тела госпитализирован в Шуйскую ЦРБ. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС




ключевые слова: газ хлопок взрыв ЧП
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 10:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это кто такие пресс-релизы пишет?
    
"Решил прикурить". Типа на плите газ горел и мужик с сигареткой наклонился и выдохнул?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 11:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А может авто решил завести от газовой плиты? Мало ли оригиналов. Оно от искры и полыхнуло.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 12:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не, авто от плиты - не катит.
    
Если бы котел бл, тогда провода к одной трубе, к другой - и заводить,								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 12:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Воспроизвел ситуацию:
    
У мужика спичек-зажигалок не было. Но была пьезозожиглка для птиты. И он сначала поджигал комфорку, а потом прикуривал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 13:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							>Воспроизвел ситуацию
    
Сколько процентов тела ожог?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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