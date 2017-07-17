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Новости
17.07.2017 09:52
В Шуйском районе в доме взорвался газ
На место направлены все экстренные службы - ФОТО
Сегодня около 08.30 в частном доме №32 в деревне Трутнево Шуйского района произошел хлопок газо-воздушной смеси, без дальнейшего горения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, причиной ЧП стало несоблюдение мер безопасности.
Житель дома решил "прикурить" от газовой плиты.
На место были направлены все экстренные службы.
По нашей информации, пострадавший мужчина с ожогами 15% тела госпитализирован в Шуйскую ЦРБ.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС
Житель дома решил "прикурить" от газовой плиты.
На место были направлены все экстренные службы.
По нашей информации, пострадавший мужчина с ожогами 15% тела госпитализирован в Шуйскую ЦРБ.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС
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Комментарии (5)
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"Решил прикурить". Типа на плите газ горел и мужик с сигареткой наклонился и выдохнул?
Если бы котел бл, тогда провода к одной трубе, к другой - и заводить,
У мужика спичек-зажигалок не было. Но была пьезозожиглка для птиты. И он сначала поджигал комфорку, а потом прикуривал.
Сколько процентов тела ожог?