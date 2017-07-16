Молния оставила жителей микрорайона ТЭЦ-3 и Кохмы без света

Удар электрического разряда пришелся на масляный выключатель подстанции на «Строммашине»





Вечером 16 июля произошел сбой в работе подстанции 110/35/6 кВ «Строммашина» из-за попадания молнии в масляный выключатель. В результате этого было частично ограничено электроснабжение потребителей микрорайоне ТЭЦ-3 города Иваново и в Кохме.

«В настоящее время технические службы «Ивэнерго» заканчивают проверку надежности работы оборудования и осуществляют перевод потребителей с резервных схем электроснабжения на повседневную», - говорится в сообщении энергетиков.

Напомним, в тот же день, 16 июля, в 21:50 в МЧС поступило сообщение о том, что на территории Ивановского района в результате сильного ветра произошли массовые аварийные отключения электроэнергии из-за обрывов ЛЭП.

В зону отключения электроснабжения попало 10 населенных пунктов, (н.п. Лебяжий луг, Крутово, Ломы, Жуково, Подвязновский, Железнодорожный, Ермолино, Ясюниха, Никульское, Качерский).

Всего - 147 домов, 850 человек (243 детей).

По словам местных жителей, в некоторых домах отключено водоснабжение.

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