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Новости

17.07.2017 09:46

Молния оставила жителей микрорайона ТЭЦ-3 и Кохмы без света

Удар электрического разряда пришелся на масляный выключатель подстанции на «Строммашине»


Вечером 16 июля произошел сбой в работе подстанции 110/35/6 кВ «Строммашина» из-за попадания молнии в масляный выключатель. В результате этого было частично ограничено электроснабжение потребителей микрорайоне ТЭЦ-3 города Иваново и в Кохме.

«В настоящее время технические службы «Ивэнерго» заканчивают проверку надежности работы оборудования и осуществляют перевод потребителей с резервных схем электроснабжения на повседневную», - говорится в сообщении энергетиков.

Напомним, в тот же день, 16 июля, в 21:50 в МЧС поступило сообщение о том, что на территории Ивановского района в результате сильного ветра произошли массовые аварийные отключения электроэнергии из-за обрывов ЛЭП.

В зону отключения электроснабжения попало 10 населенных пунктов, (н.п. Лебяжий луг, Крутово, Ломы, Жуково, Подвязновский, Железнодорожный, Ермолино, Ясюниха, Никульское, Качерский).

Всего - 147 домов, 850 человек (243 детей).

По словам местных жителей, в некоторых домах отключено водоснабжение.



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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Cергей								
							
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  • 17.07.2017 10:22
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							дааа, громыхало ночью у нас в Кохме сильно...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									SSSS								
							
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  • 17.07.2017 11:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Молниезащиты что ли нет у них? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Prokhogiy								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 13:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							наверное всё сгнило,там почва очень влажная-суглинок,по Иванову все практически(кроме высоток с эл.плитами) дома на "занулении"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									sasha z								
							
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  • 17.07.2017 21:14
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										0
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							наверное лучше попробовать разобраться в этом вопросе. Узнайте, что такое зануление, как оно выполняется в увидете, что никакого зануления в большинстве домов в любом городе нет и в помине (в квартирах отсутствует нулевой защитный проводник).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Даниэла Доу								
							
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  • 17.07.2017 16:22
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Зато соседи перезнакомились! Отсутствие света-интернета очень этому поспособствовало!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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