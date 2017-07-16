Похожие новости
-
16.07.2017 22:54В Ивановской области массовые аварийные отключения электроэнергии из-за обрывов ЛЭП
-
(0)
- 3124
- 0
-
-
16.07.2017 18:46В Иванове ветер повалил деревья на автомобили
-
(3)
- 8060
- 3
-
Похожие репортажи
-
17.07.2017 19:48УРАГАН ОТЫГРАЛСЯ НА КОХМЕ
- (0)
- 1843
- 0
-
Новости
Молния оставила жителей микрорайона ТЭЦ-3 и Кохмы без света
Удар электрического разряда пришелся на масляный выключатель подстанции на «Строммашине»
Вечером 16 июля произошел сбой в работе подстанции 110/35/6 кВ «Строммашина» из-за попадания молнии в масляный выключатель. В результате этого было частично ограничено электроснабжение потребителей микрорайоне ТЭЦ-3 города Иваново и в Кохме.
«В настоящее время технические службы «Ивэнерго» заканчивают проверку надежности работы оборудования и осуществляют перевод потребителей с резервных схем электроснабжения на повседневную», - говорится в сообщении энергетиков.
Напомним, в тот же день, 16 июля, в 21:50 в МЧС поступило сообщение о том, что на территории Ивановского района в результате сильного ветра произошли массовые аварийные отключения электроэнергии из-за обрывов ЛЭП.
В зону отключения электроснабжения попало 10 населенных пунктов, (н.п. Лебяжий луг, Крутово, Ломы, Жуково, Подвязновский, Железнодорожный, Ермолино, Ясюниха, Никульское, Качерский).
Всего - 147 домов, 850 человек (243 детей).
По словам местных жителей, в некоторых домах отключено водоснабжение.
- оцените новость:
-
(0)
- 3268
- 5
Комментарии (5)
-
- Cергей17.07.2017 10:22дааа, громыхало ночью у нас в Кохме сильно...
-
- SSSS17.07.2017 11:03Молниезащиты что ли нет у них?
-
- Prokhogiy17.07.2017 13:42наверное всё сгнило,там почва очень влажная-суглинок,по Иванову все практически(кроме высоток с эл.плитами) дома на "занулении"
-
- sasha z17.07.2017 21:14наверное лучше попробовать разобраться в этом вопросе. Узнайте, что такое зануление, как оно выполняется в увидете, что никакого зануления в большинстве домов в любом городе нет и в помине (в квартирах отсутствует нулевой защитный проводник).
-
- Даниэла Доу17.07.2017 16:22Зато соседи перезнакомились! Отсутствие света-интернета очень этому поспособствовало!