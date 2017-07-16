ДТП у "Тополя" в Иванове: мотоциклист врезался в машину

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На улице Лежневской в Иванове 16 июля произошло ДТП с участием мотоцикла.По словам свидетелей, автомобиль находился "в кармане" и планировал повернуть налево. В этот момент в левое крыло машины врезается мотоцикл.По предварительным данным, жертв нет.