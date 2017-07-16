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16.07.2017 23:46
ДТП у "Тополя" в Иванове: мотоциклист врезался в машину
ФОТО
На улице Лежневской в Иванове 16 июля произошло ДТП с участием мотоцикла.
По словам свидетелей, автомобиль находился "в кармане" и планировал повернуть налево. В этот момент в левое крыло машины врезается мотоцикл.
По предварительным данным, жертв нет.
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Комментарии (16)
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Как Вы считаете, если автомобиль находился в кармане для разворота, и ему врезаются в левое крыло, то уж не прямо ли с этого кармана хотел проехать олень двухколёсный? А скорей всего он по встречке шпарил. Ситуация аналогичная как у Ленты месяцем ранее. Таких не жалко. Жалко, что автомобилист гемороя теперь хапнул, и машина битая. И вообще не понимаю, почему они ездят без номеров, с превышением скорости и вообще пренебрегая ПДД, а ГИБДД и власть попросту закрывают на это глаза? Ну выделите им участок прямой по ширине одного мотоцикла, где они смогут разогнаться до одурения, и пустите друг навстречу другу, пусть колотятся, если им этого так хочется. А почему из-за них должны страдать другие не понимаю.
Но, согласен, обоюдку можно тут обоим сделать.