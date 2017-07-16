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Новости

16.07.2017 23:46

ДТП у "Тополя" в Иванове: мотоциклист врезался в машину

ФОТО

На улице Лежневской в Иванове 16 июля произошло ДТП с участием мотоцикла. 
По словам свидетелей, автомобиль находился "в кармане" и планировал повернуть налево.  В этот момент в левое крыло машины врезается мотоцикл. 
По предварительным данным, жертв нет.


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Комментарии (16)

	


	

	

		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 03:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как достали эти олени двухколесные								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ося Бендер								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 07:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Автомобиль находился в "кармане" и планировал повернуть налево". В такой ситуации олень сидевший в   четырехколесном корыте не должен пропустить транспорт едущий прямо?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 08:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не не обязан, он находился в месте для поворота на лева и разворота, а прямо НЕЛЬЗЯ. Плюс существенное превышение скоростного режима, в итого урод разбил машину.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ося Бендер								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 19:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я не зря привел цитату. Правила разворота с использованием прилегающей территории. Читайте ПДД. В этом случае ,при выезде из "кармана", правила обязывают пропустить транспорт идущий в прямых направлениях в обе стороны. Судя по тому,что у машины ДПС стоит "леди", то виноват ,конечно же, байкер. И ещё, можно посчитать сколько дтп с участием байков и авто - посчитайте.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ося Бендер								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 19:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кстати, машинка её стоит прямо на разметке и сплошную разделительную видно -  она, что, через сплошную разворот выполнять хотела?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									СеменСеменович								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 21:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ты очереднная двухколесная бестолоч. Жалко что на фото на асфальте бенз а не кровь хруста								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ося Бендер								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 07:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"СемёнСемёнович", у Вас кроме хамства аргументов нет?  Не надо быть таким кровожадным, не забывайте: Что посеешь - То и пожнёшь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									450se								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 08:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А Вы, я так полагаю, тоже из этих, которые на двух колёсах?
    
Как Вы считаете, если автомобиль находился в кармане для разворота, и ему врезаются в левое крыло, то уж не прямо ли с этого кармана хотел проехать олень двухколёсный? А скорей всего он по встречке шпарил. Ситуация аналогичная как у Ленты месяцем ранее. Таких не жалко. Жалко, что автомобилист гемороя теперь хапнул, и машина битая. И вообще не понимаю, почему они ездят без номеров, с превышением скорости и вообще пренебрегая ПДД, а ГИБДД и власть попросту закрывают на это глаза? Ну выделите им участок прямой по ширине одного мотоцикла, где они смогут разогнаться до одурения, и пустите друг навстречу другу, пусть колотятся, если им этого так хочется. А почему из-за них должны страдать другие не понимаю.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Adimiv								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 09:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Гонятся за ними самоубийство и создание опасности для окружающих, Отстреливать - толерасты не позволяют (конечно пока самих не заденет).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 09:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пункт правил в студию.
    
Но, согласен, обоюдку можно тут обоим сделать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 08:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мотоциклисты с номерами ездят. А это хруст.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									OfbakcZ								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 08:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							уточню: с замазаными номерами, так как постоянно превышают скорость.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									450se								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 09:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Наглядный пример, на фото разбитый мотоцикл. Номер прикручен под крылом, что правила запрещают, т.к. его не видно там. Просьба редакцию уточнить в ГИБДД, был выписан штраф за это? Рядом стоят ещё несколько мотоциклов, с такими же номерами размещёнными таким образом, что не читаемы. В данном случае ни за кем гнаться не надо. Хоть один штраф выписан?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Manuel De La Mare								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 09:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А страховки думаете есть у каждомо кто мотаком владеет? Ахахаха, щаззз! Отнимать права пожизненно у таких дебилов просто необходимо!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Алексей Смирнов								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 10:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какая прелесть: что ни тема про мотоциклы, то перепись блаженных:))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЛЕНОЧКА ЛЕНА								
							
    • 
							
  • вчера, 22:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Блин что за бред?этот мотоциклист хороший человек! И правил он н когда не нарушал!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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