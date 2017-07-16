Пробка у Малинок и спешащий маршрутчик на "встречке"

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На youtube появилось видео с длинной воскресной пробкой, которая образовалась вечером около Малинок перед въездом в Иваново.На видео - водитель "Газели" Кинешма-Иваново на встречной полосе, который, выйдя из автомобиля, показывает, что он очень опаздывает.