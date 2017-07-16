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Новости

16.07.2017 23:28

Пробка у Малинок и спешащий маршрутчик на "встречке"

ВИДЕО

На youtube появилось видео с длинной воскресной пробкой, которая образовалась вечером около Малинок перед въездом в Иваново.
На видео - водитель "Газели" Кинешма-Иваново на встречной полосе, который, выйдя из автомобиля, показывает, что он очень опаздывает.


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Комментарии (32)

	


	

	

		
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  • 
								
									LanaVi								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 04:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я стояла сегодня час в этой пробке. Капец, не понятно, почему  Машины просто стояли и никуда не ехали. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									IdocI								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 06:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Стесняюсь спросить, а что нарушил маршрутчик? Совершает вполне законным маневр обгона, сплошной полосы на участке нет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 08:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Стесняюсь спросить - ты идиот?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Демас Д								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 21:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							он таки - да !								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Layba-37								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 08:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Многократный обгон. Это нарушение. Если вы ПДК не знаете то стелайте доброе дело, продайте машину если она у вас есть и не садитесь больше за руль пока не выучите.
    
ПДК написано кровью!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 09:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну не ПДК (хотя ПДК ПредельноДокпустимыеКонцентрации идиЁтов)Ю а ПДД.
    
Во вторых: Ваше возмущение понятно, но, судя по всему ПДД не знаете вы. Понятия многократного обгона нет. ПДД разрешают обгонять хоть 1, хоть 100 машин и т.д.
    
Но водила мтС нарушил 11.1 и 11.2. Но эти статьи субъективны. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									IdocI								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 12:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Думаю, что водителю маршрутки ничего не будет, поскольку не встречал административной практики по привлечению виновных за такие нарушения ПДД. Тем более, видеофиксатор "учителя" зафиксировал движение ТС со включенными поворотными огнями. Вывод: бесполезно опубликованное видео. )								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Демас Д								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 21:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							вы точно идиoт.  Раз включил поворотные огни - можно в лобовую выезжать на вcтречку ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Игорь Горбенков								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 15:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Александр, а что в них субъективного? Водителю регистратора была создана помеха. Вполне себе объективная. А это нарушение 11.1								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 15:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я с этим и не спорю, как и написал ранее 11.1 и 11.2. И в силу своей вредности не сделал окончательных утверждений, а написал "субъективны".
    
Под субъективностью понимаю опрос другого участника ДД, которому виновник помешал. Например непропуск пешехода без показаний пешехода - полностью субъективное, т.к. зависит от желание стража порядка.
    
Но замечение Игря заставило задуматься. Я за "сколько весить в граммах", т.е. за точное и безоговорочное описание.
    
По 12.15.4 наказывается "выезд на полосу встречного движения когда это запрещено." Действительно и п.11.1 и п.11.2 запрещают обгон, если есть проблемы.. Но
    
п. 12 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМA ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24 октября 2006 г. N 18 (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.11.2008 N 23 говорит о том, что по 12.15.4 наказываются ЯВНО прописанные в ПДД запреты, п.9.2, 9.3, 11.5, 15.3 Ну и если есть знаки.
    
Соответственно 11.1 и 11.2 можно квалифицировать по 12.15.1. Ну и при ДТП однозначно определен виновник.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Игорь Горбенков								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 15:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Правильно делаете, что стесняетесь. 
    

    
Цитирую:
    

    
11.1. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.
    

    
Чтобы Вам было понятнее, так же процитирую и это: 
    

    
"Уступить дорогу (не создавать помех)" - требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.
    

    
Теперь от себя: водитель регистратора был вынужден остановиться. Значит ему была создана помеха. А здесь см. правила обгона.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Николай Болдырев								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 07:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Он людей на работу возит, а не чинуш или проституток в сауну. Стараюсь маршрутки пропускать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 09:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не, тобой руководствуется жажда крови. ПРопуская наглую маршрутку ты надеешься, что вдруг ее замочат...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Натали37								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 14:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а людям в машинах, которые стояли в пробке, на работу не надо? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Игорь Горбенков								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 15:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Николай, стараюсь так же относиться к общественному транспорту. Но надо знать меру. Выезд на встречку это за пределами добра и зла.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 16:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Выпустить МТС из кармана - надо. Выпустить в третий ряд - фиг (хотя опять дыра в правилах), впустить в карман из третьего ряда - тоже фигвам.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Cергей								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 07:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							тоже стараюсь уступать в таких ситуациях, ведь если бы встречные машины ехали в 2 ряда, то пробка бы рассасывалась в 2 раза быстрее... а мне не трудно подвинуться, дорожные условия позволяют!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 09:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ОЮ как все запущено.Если бы ехали в 2 ряда, рассасывалась быстрее...
    
Ну-ну. Возьми счетчик и посчитай. Вклинивание с другого ряда снижает !!! пропускную способность от 1.5 раз. Т.е. если по ряду проезжает 10 машин, то при вклинивании в этот ряд из другого, за такое же время проедут 7-8								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 08:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В данном случае грубое нарушение ПДД и это лишение ВУ. почему водитель регика должен уступить? Движение по обочине это нарушение. Из-за таких оленей пробки и получаются								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 09:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пункт правил и статью КОАП в студию.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Игорь Горбенков								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 15:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							12.5, часть 4.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 08:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Лишение ВУ никак не меньше.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Натали37								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 08:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Стояли в этой пробке вчера больше часа. Таких "умников", которые по обочине и встречке ехали полно было. Бесят такие наглецы, всем надо в город,стой в пробке как и все. От того что они объезжали и влезали потом у переезда все затягивалось. Хорошо потом ДПС таких вот наглецов ловили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 09:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ещё вышел тут понимаешь...пыхтит. Надеюсь привлекут  к ответственности. И водителя и компанию-перевозчика.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Kulibin123								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 10:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы бредите что ли?) Меня гаишники останавливали ( я по обочине ехал. Нарушил согласен) но они мне сказали едь по встречке тут разрешено и ни кто бы меня не останавливал тогда.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									7777777777								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 11:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ещё более мудаки те, которые пускают в свою полосу обгоняльщиков и обочечников. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Пробка пробочная								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 12:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							11.1. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.
    

    
11.2. Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если:
    
по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.
    

    
Таким образом, при объезде (обгоне) пробки по встречке усматривается нарушение п. 11.1 и 11.2 ПДД РФ. Следовательно такой маневр можно трактовать как выезд на встречную с нарушением ПДД РФ, отвественность за который предусмотрена 12.15.4								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Пробка пробочная								
							
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  • 17.07.2017 12:34
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							12.15.4 Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Пробка пробочная								
							
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  • 17.07.2017 12:37
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							Наказание: штраф или лишение на 6 месяцев.
    
Нарушение очевидно - водитель маршрутки не только не убедился в безопасности манёвра, он ещё и не собирался возвращаться в ранее занимаемую полосу. 
    
То что совершил маршрутчик из ряда вон выходящее, грубейшее нарушение. Водитель просто наплевал на ПДД, при этом заставляя других участников движения нарушать ПДД. Мне кажется, это уголовщина.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Пробка пробочная								
							
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  • 17.07.2017 12:43
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							Да, и мне кажется, что этот водитель маршрутки гей. Спешил на парад. 
    
Отменили его, дядя - не нужно торопиться так было!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									+79203597562								
							
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  • 17.07.2017 21:22
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							Маршрутчик деловой самый что ли ,просит съехать на обочину ,раз нарушаеш ,так сам и съежал  бы на встречную обочины нарушал бы дальше чё выходить обезьяничать якобы тороплюсь 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 17.07.2017 21:31
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							И повторю, что нет. п.11.1 и 11.2 -с этим никто не спорит - прямо не запрещают выезд на полосу встречнонго движения. Т.е. тут выезжать на встречку - можно. Был бы знак - тогда да, 12.15.4. А так 12.15.1								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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