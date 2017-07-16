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16.07.2017 23:28
Пробка у Малинок и спешащий маршрутчик на "встречке"
ВИДЕО
На youtube появилось видео с длинной воскресной пробкой, которая образовалась вечером около Малинок перед въездом в Иваново.
На видео - водитель "Газели" Кинешма-Иваново на встречной полосе, который, выйдя из автомобиля, показывает, что он очень опаздывает.
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Комментарии (32)
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ПДК написано кровью!
Во вторых: Ваше возмущение понятно, но, судя по всему ПДД не знаете вы. Понятия многократного обгона нет. ПДД разрешают обгонять хоть 1, хоть 100 машин и т.д.
Но водила мтС нарушил 11.1 и 11.2. Но эти статьи субъективны.
Под субъективностью понимаю опрос другого участника ДД, которому виновник помешал. Например непропуск пешехода без показаний пешехода - полностью субъективное, т.к. зависит от желание стража порядка.
Но замечение Игря заставило задуматься. Я за "сколько весить в граммах", т.е. за точное и безоговорочное описание.
По 12.15.4 наказывается "выезд на полосу встречного движения когда это запрещено." Действительно и п.11.1 и п.11.2 запрещают обгон, если есть проблемы.. Но
п. 12 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМA ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24 октября 2006 г. N 18 (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.11.2008 N 23 говорит о том, что по 12.15.4 наказываются ЯВНО прописанные в ПДД запреты, п.9.2, 9.3, 11.5, 15.3 Ну и если есть знаки.
Соответственно 11.1 и 11.2 можно квалифицировать по 12.15.1. Ну и при ДТП однозначно определен виновник.
Цитирую:
11.1. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.
Чтобы Вам было понятнее, так же процитирую и это:
"Уступить дорогу (не создавать помех)" - требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.
Теперь от себя: водитель регистратора был вынужден остановиться. Значит ему была создана помеха. А здесь см. правила обгона.
Ну-ну. Возьми счетчик и посчитай. Вклинивание с другого ряда снижает !!! пропускную способность от 1.5 раз. Т.е. если по ряду проезжает 10 машин, то при вклинивании в этот ряд из другого, за такое же время проедут 7-8
11.2. Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если:
по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.
Таким образом, при объезде (обгоне) пробки по встречке усматривается нарушение п. 11.1 и 11.2 ПДД РФ. Следовательно такой маневр можно трактовать как выезд на встречную с нарушением ПДД РФ, отвественность за который предусмотрена 12.15.4
Нарушение очевидно - водитель маршрутки не только не убедился в безопасности манёвра, он ещё и не собирался возвращаться в ранее занимаемую полосу.
То что совершил маршрутчик из ряда вон выходящее, грубейшее нарушение. Водитель просто наплевал на ПДД, при этом заставляя других участников движения нарушать ПДД. Мне кажется, это уголовщина.
Отменили его, дядя - не нужно торопиться так было!