Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Похожие новости

Похожие репортажи

Новости

16.07.2017 22:54

В Ивановской области массовые аварийные отключения электроэнергии из-за обрывов ЛЭП

ФОТО Отключены  около 147 домов, кое-где нет водоснабжения

16 июля в 21:50 в МЧС поступило сообщение о том, что на территории Ивановского района в результате сильного ветра произошли массовые аварийные отключения электроэнергии из-за  обрывов ЛЭП.
В зону отключения электроснабжения попало 10 населенных пунктов, (н.п. Лебяжий луг, Крутово, Ломы, Жуково, Подвязновский, Железнодорожный, Ермолино, Ясюниха, Никульское, Качерский).
Всего - 147 домов, 850 человек (243 детей).

Как сообщают сами жители, в некоторых домах отключено водоснабжение.

Ведутся ремонтно-восстановительные работы.
В ремонтно-восстановительных работах принимают участие 24 человека и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 8 человек и 3 единицы техники.
Информация уточняется.

Как видно из фото, на дорогах области - поваленные деревья. 
Как мы сообщали ранее, в городе деревья и линии электропередачи упали на автомобили.

UPD. Как сообщили в МЧС, по состоянию на 01:50 17 июля  ремонтно-восстановительные работы завершены. Электроснабжение в Ивановском районе полностью восстановлено.



  • оцените новость:
  • (0)
  • 3124
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации