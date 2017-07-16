В Ивановской области массовые аварийные отключения электроэнергии из-за обрывов ЛЭП

ФОТО Отключены около 147 домов, кое-где нет водоснабжения



В зону отключения электроснабжения попало 10 населенных пунктов, (н.п. Лебяжий луг, Крутово, Ломы, Жуково, Подвязновский, Железнодорожный, Ермолино, Ясюниха, Никульское, Качерский).

Всего - 147 домов, 850 человек (243 детей).



Как сообщают сами жители, в некоторых домах отключено водоснабжение.



Ведутся ремонтно-восстановительные работы.

В ремонтно-восстановительных работах принимают участие 24 человека и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 8 человек и 3 единицы техники.

Информация уточняется.



Как видно из фото, на дорогах области - поваленные деревья.

Как мы

16 июля в 21:50 в МЧС поступило сообщение о том, что на территории Ивановского района в результате сильного ветра произошли массовые аварийные отключения электроэнергии из-за обрывов ЛЭП.В зону отключения электроснабжения попало 10 населенных пунктов, (н.п. Лебяжий луг, Крутово, Ломы, Жуково, Подвязновский, Железнодорожный, Ермолино, Ясюниха, Никульское, Качерский).Всего - 147 домов, 850 человек (243 детей).Как сообщают сами жители, в некоторых домах отключено водоснабжение.Ведутся ремонтно-восстановительные работы.В ремонтно-восстановительных работах принимают участие 24 человека и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 8 человек и 3 единицы техники.Информация уточняется.Как видно из фото, на дорогах области - поваленные деревья.Как мы сообщали ранее , в городе деревья и линии электропередачи упали на автомобили.

UPD. Как сообщили в МЧС, по состоянию на 01:50 17 июля ремонтно-восстановительные работы завершены. Электроснабжение в Ивановском районе полностью восстановлено.

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