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16.07.2017 22:54
В Ивановской области массовые аварийные отключения электроэнергии из-за обрывов ЛЭП
ФОТО Отключены около 147 домов, кое-где нет водоснабжения
16 июля в 21:50 в МЧС поступило сообщение о том, что на территории Ивановского района в результате сильного ветра произошли массовые аварийные отключения электроэнергии из-за обрывов ЛЭП.
В зону отключения электроснабжения попало 10 населенных пунктов, (н.п. Лебяжий луг, Крутово, Ломы, Жуково, Подвязновский, Железнодорожный, Ермолино, Ясюниха, Никульское, Качерский).
Всего - 147 домов, 850 человек (243 детей).
Как сообщают сами жители, в некоторых домах отключено водоснабжение.
Ведутся ремонтно-восстановительные работы.
В ремонтно-восстановительных работах принимают участие 24 человека и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 8 человек и 3 единицы техники.
Информация уточняется.
Как видно из фото, на дорогах области - поваленные деревья.
Как мы сообщали ранее, в городе деревья и линии электропередачи упали на автомобили.
В зону отключения электроснабжения попало 10 населенных пунктов, (н.п. Лебяжий луг, Крутово, Ломы, Жуково, Подвязновский, Железнодорожный, Ермолино, Ясюниха, Никульское, Качерский).
Всего - 147 домов, 850 человек (243 детей).
Как сообщают сами жители, в некоторых домах отключено водоснабжение.
Ведутся ремонтно-восстановительные работы.
В ремонтно-восстановительных работах принимают участие 24 человека и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 8 человек и 3 единицы техники.
Информация уточняется.
Как видно из фото, на дорогах области - поваленные деревья.
Как мы сообщали ранее, в городе деревья и линии электропередачи упали на автомобили.
UPD. Как сообщили в МЧС, по состоянию на 01:50 17 июля ремонтно-восстановительные работы завершены. Электроснабжение в Ивановском районе полностью восстановлено.
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