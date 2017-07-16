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Новости
16.07.2017 18:46
В Иванове ветер повалил деревья на автомобили
ФОТО
Во второй половине дня 16 июля произошла резкая перемена погоды в Ивановской области. Как видно на фото из соцсетей, в результате сильного ветра часть деревьев вырвало с корнем, при этом пострадали автомобили. Сообщается также о дожде с градом.
В некоторых районах (ТЭЦ-3, Богородское и др.) прекратилось электроснабжение.
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Комментарии (3)
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Интересны фотки, где столб на десятку упал.
ПРовода на столбе - СИП. Плюс этих проводов - в том, что при падении деревьев на них срывает крепления, при этом и столбы и провода остаются целыми.
Тут же крепления не сорвало, а столб упал.
Владелец машинки должен заактировать, что езе было и требовать возмещения.