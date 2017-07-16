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Новости

16.07.2017 18:46

В Иванове ветер повалил деревья на автомобили

ФОТО

Во второй половине дня 16 июля произошла резкая перемена погоды в Ивановской области. Как видно на фото из соцсетей, в результате сильного ветра часть деревьев вырвало с корнем, при этом пострадали автомобили. Сообщается также о дожде с градом.

В некоторых районах (ТЭЦ-3, Богородское и др.) прекратилось электроснабжение.



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Конек-Горбунек 3								
							
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  • 16.07.2017 20:25
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							МЧС предупреждало предупреждало,а в этот раз не предупредило и опрофанилось в который раз хаха								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 17.07.2017 09:19
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Насчет МЧС - прикольно.
    

    
Интересны фотки, где столб на десятку упал.
    
ПРовода на столбе - СИП. Плюс этих проводов - в том, что при падении деревьев на них срывает крепления, при этом и столбы и провода остаются целыми.
    
Тут же крепления не сорвало, а столб упал.
    
Владелец машинки должен заактировать, что езе было и требовать возмещения.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Roman37								
							
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  • 17.07.2017 10:44
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							У МЧС и Гидромецентра вчера яндекс погода подвисла, по этому рассылки не было, да и выходной был, шашлыки-машлыки...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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