В Иванове ветер повалил деревья на автомобили

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Во второй половине дня 16 июля произошла резкая перемена погоды в Ивановской области. Как видно на фото из соцсетей, в результате сильного ветра часть деревьев вырвало с корнем, при этом пострадали автомобили. Сообщается также о дожде с градом.В некоторых районах (ТЭЦ-3, Богородское и др.) прекратилось электроснабжение.