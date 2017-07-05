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16.07.2017 14:17

На Фестивале подвижных игр в Иванове наградой участникам стало мороженое

На Фестивале подвижных игр, который прошел в городском детском парке в Иванове 15 июля собралось около двух тысяч участников. 
В этот день взрослые могли вспомнить детство и вместе с детьми поиграть в «Классики», «Казаки-разбойники», «Тише едешь, дальше будешь», «Резиночка», «Классики», «Колум-бам-ба», «Городки», «Море волнуется раз...», «Колечко» и другие дворовые подвижные игры. 
Для участников праздника были организованы фитнес-разминки, интерактивные площадки (мастер-классы, презентации, фото-зоны). Самых активных участников организаторы награждали мороженым.
Фестиваль проходит во второй раз. Партнерами фестиваля выступили около 20 предприятий города: ведущие компании связи, крупнейшие торговые сети, фитнес-центры, ивановское представительство журнала «Антенна - Телесемь».




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