На Фестивале подвижных игр в Иванове наградой участникам стало мороженое

На Фестивале подвижных игр, который прошел в городском детском парке в Иванове 15 июля собралось около двух тысяч участников.

В этот день взрослые могли вспомнить детство и вместе с детьми поиграть в «Классики», «Казаки-разбойники», «Тише едешь, дальше будешь», «Резиночка», «Классики», «Колум-бам-ба», «Городки», «Море волнуется раз...», «Колечко» и другие дворовые подвижные игры.

Для участников праздника были организованы фитнес-разминки, интерактивные площадки (мастер-классы, презентации, фото-зоны). Самых активных участников организаторы награждали мороженым.

Фестиваль проходит во второй раз. Партнерами фестиваля выступили около 20 предприятий города: ведущие компании связи, крупнейшие торговые сети, фитнес-центры, ивановское представительство журнала «Антенна - Телесемь».





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