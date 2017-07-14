Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

16.07.2017 14:01

Infiniti в Иванове - через сплошные на красный

ВИДЕО

Очередное свидетельство грубых нарушений правил дорожного движения размещено в интернете.
На этот раз водитель "Infiniti" (госномер  x703ср 777) на Шереметевском проспекте в Иванове дважды пересек сплошную, влезая в нужный ему ряд. После чего повернул налево на красный сигнал светофора.


  • оцените новость:
  • (1)
  • 4109
  • 2







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Cергей								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 08:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							заметил, что а/м с номерами московского региона очень часто передвигаются в "состоянии стресса")								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Фома								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 19:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Улыбнуло,такие ездуны только чувство жалости вызывают..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •