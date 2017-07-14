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Новости
16.07.2017 14:01
Infiniti в Иванове - через сплошные на красный
ВИДЕО
Очередное свидетельство грубых нарушений правил дорожного движения размещено в интернете.
На этот раз водитель "Infiniti" (госномер x703ср 777) на Шереметевском проспекте в Иванове дважды пересек сплошную, влезая в нужный ему ряд. После чего повернул налево на красный сигнал светофора.
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- Cергей17.07.2017 08:02заметил, что а/м с номерами московского региона очень часто передвигаются в "состоянии стресса")
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- Фома17.07.2017 19:05Улыбнуло,такие ездуны только чувство жалости вызывают..