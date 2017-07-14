Infiniti в Иванове - через сплошные на красный

ВИДЕО

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(1)

4109

Очередное свидетельство грубых нарушений правил дорожного движения размещено в интернете.На этот раз водитель "Infiniti" (госномер x703ср 777) на Шереметевском проспекте в Иванове дважды пересек сплошную, влезая в нужный ему ряд. После чего повернул налево на красный сигнал светофора.