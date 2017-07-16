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Новости

16.07.2017 09:55

Пропавший в Ивановской области пятилетний ребенок найден погибшим


Как мы сообщали ранее, вчера днем пропал пятилетний Максим Грачев. Ребенок, проживавший в Тейкове, гулял возле речки Вязьма неподалеку от так называемого Коровьего моста, пока его бабушка полоскала здесь же бельё.

Сегодня пришло печальное известие. Водолазы нашли в реке тело ребенка. Об этом IvanovoNews сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин. Полиция проводит проверку обстоятельств гибели мальчика.

ключевые слова: ребенок гибель
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