Пропавший в Ивановской области пятилетний ребенок найден погибшим





Как мы сообщали ранее, вчера днем пропал пятилетний Максим Грачев. Ребенок, проживавший в Тейкове, гулял возле речки Вязьма неподалеку от так называемого Коровьего моста, пока его бабушка полоскала здесь же бельё.

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Сегодня пришло печальное известие. Водолазы нашли в реке тело ребенка. Об этом IvanovoNews сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин. Полиция проводит проверку обстоятельств гибели мальчика.