Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

16.07.2017 14:15

Суд обязал власти сделать тротуар - после ДТП со школьником

Гаврилово-Посадский районный суд по требованию прокуратуры обязал администрацию поселка Петровский оборудовать на улице Заводской пешеходный тротуар в соответствии с проектом организации дорожного движения, который был разработан еще в 2009 году Ивановским отделением МААДО, но так и не был до последнего времени реализован.

Прокурорская проверка началась после того, как в сентябре 2016 на ул. Заводская у д. №15 в поселке Петровский произошло ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля. В виду отсутствия тротуара учащийся 7 класса школы передвигался по краю проезжей части. 




  • оцените новость:
  • (0)
  • 2198
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации