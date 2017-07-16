Суд обязал власти сделать тротуар - после ДТП со школьником

Гаврилово-Посадский районный суд по требованию прокуратуры обязал администрацию поселка Петровский оборудовать на улице Заводской пешеходный тротуар в соответствии с проектом организации дорожного движения, который был разработан еще в 2009 году Ивановским отделением МААДО, но так и не был до последнего времени реализован.

Прокурорская проверка началась после того, как в сентябре 2016 на ул. Заводская у д. №15 в поселке Петровский произошло ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля. В виду отсутствия тротуара учащийся 7 класса школы передвигался по краю проезжей части.





поделиться ссылкой:

