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Новости

15.07.2017 22:52

Пятилетний мальчик пропал, пока бабушка полоскала белье

ФОТО


Полиция ищет пятилетнего мальчика. 

Юный житель Тейкова (Ивановская область) сегодня днём гулял возле речки Вязьма, пока его бабушка полоскала здесь же бельё. 

Обнаружив что мальчик исчез, женщина обратилась с заявлением в полицию. Дело было неподалёку от так называемого Коровьего моста.

UPD.

Полиция продолжает поиски пропавшего 15 июля Максима Грачёва. 
Тейковский отдел полиции поднят по тревоге и личный состав направлен на поиски пропавшего мальчика. Из Управления внутренних дел по Ивановской области в район поиска направлены опытные сотрудники уголовного розыска. Берега и дно речки Вязьма осматриваются водолазами.



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Комментарии (15)

	


	

	

		
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									Кузьма Пруткофф								
							
    • 
							
  • 15.07.2017 23:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							21 век на дворе - граждане мировой державы полощут бельё в реке, ибо на стиральную машинку денег нет, или в их бараке нет водопровода.
    
А ребёнка, как ни прискорбно, надо искать ниже по течению...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ыкуг Лабанов								
							
    • 
							
  • 16.07.2017 00:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да просто чаще всего на мозги отбитые, у меня соседи по лестничной клетки все бабки. Сыновья и дочери сделали им все, вплоть до евро ремонта, а они не угомонятся, все равно ходят в баню и стирают одежду в реке. Долбанулись и только.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									msv71								
							
    • 
							
  • 16.07.2017 09:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не пойдёт никто на реку белье стирать, если дома водопровод и стиралка. Вот ковры - да, без вариантов. Только в реке.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 16.07.2017 18:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нефиг ещё отдушку в порошок сыпать производителям в немерянных количествах - у нас тут резких запахов не любят вообще. Любых. В машинке выполоскать можно, но муторно, с программами стирки химичить надо. Бабке вполне может быть, возиться с техникой не хотелось, быстрей до речки добежать, рядом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Смирнов Юрий								
							
    • 
							
  • 16.07.2017 15:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Конечно...У нас власть для  толстосумов и воров старается...Всего 15% жителей в Иваново есть,которые скупают все новостройки,а 85% жителей живут в откровенно скотских условиях и пикнуть боятся,чтобы за ними мусора не пришли и не обвинили врагами Путькина.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 16.07.2017 16:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Новостройки не скупают,  их вместо откатов раздают. Иногда крепостным, под вечный кредит. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Yuri Geller								
							
    • 
							
  • 15.07.2017 23:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							денег нет , работы  тоже ))))
    
Тейково  - город   ZERO 
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ruadmin								
							
    • 
							
  • 16.07.2017 10:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ну так вали отсюда. твоя вонь тут не требуется								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									raf								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 11:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Криминально-депрессивный городишко.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									msv71								
							
    • 
							
  • 16.07.2017 09:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нашли. Течением метров на 20 отнесло, к другому берегу. Там заросли камышовые, ночью не увидеть было.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									пупсик								
							
    • 
							
  • 16.07.2017 09:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							очень жаль(((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									kjhnmm								
							
    • 
							
  • 16.07.2017 10:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нет а бельё не могло подождать, нет надо обязательно с ребёнком идти полоскать бельё видимо важнее чем ребёнок . Царствие небесное ребёнку родителям соболезнования. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЕщеОдинПрохожий								
							
    • 
							
  • 16.07.2017 17:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							До чего же жалко-то его!
    
Слов нет...
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Krovelchik								
							
    • 
							
  • 16.07.2017 23:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Господи о чем Вы все говорите, парня жаль до слез, а Вы представляете состояние бабушки.  Я сам дед. Это все ВСЕ КОНЕЦ ЕЕ ЖИЗНИ,  а она просто хотела прополоскать белье, что делала годами. Соболезную.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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