Пятилетний мальчик пропал, пока бабушка полоскала белье

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Полиция ищет пятилетнего мальчика.

Юный житель Тейкова (Ивановская область) сегодня днём гулял возле речки Вязьма, пока его бабушка полоскала здесь же бельё.

Обнаружив что мальчик исчез, женщина обратилась с заявлением в полицию. Дело было неподалёку от так называемого Коровьего моста.

UPD.

Полиция продолжает поиски пропавшего 15 июля Максима Грачёва.

Тейковский отдел полиции поднят по тревоге и личный состав направлен на поиски пропавшего мальчика. Из Управления внутренних дел по Ивановской области в район поиска направлены опытные сотрудники уголовного розыска. Берега и дно речки Вязьма осматриваются водолазами.

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