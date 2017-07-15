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Новости

15.07.2017 19:14

В Иванове легковушка врезалась в маршрутку

ФОТО


Автоавария произошла сегодня на пересечении улиц Лежневской и Постышева в областном центре. Легковой автомобиль «Мицубиси Лансер», мчавшийся по полосе, предназначенной только для общественного транспорта, врезался в двигавшийся впереди пассажирский микроавтобус 7-го маршрута.

Есть ли пострадавшие в ДТП, пока неизвестно. По словам очевидцев дорожно-транспортного происшествия, водитель легковушки находился в состоянии опьянения. Информация уточняется.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер



ключевые слова: ДТП легковушка маршрутка
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Krovelchik								
							
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  • 15.07.2017 20:59
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										+1
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							Не судьба!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр Семенов								
							
    • 
							
  • 15.07.2017 21:16
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										+1
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							Оперативненько. Я час назад там сам фоткал. По факту: за рулем был чмошный дрыщ, ранее многократно замеченный давящим тапку в пол и пытающимся выжать из этой старой бомж-повозки то, что она не может по определению. Радует, что цена этого ведра ничтожна и деревенский чмошник явно не из мажоров, так что новая тачка ему не светит, эту будут восстанавливать долго, так что неудачник надолго убран с дороги. Да, и запомните номер, думаю через некоторое время, после копеечного армянского говно-ремонта, она появиться на авто ру "Ни битий, ни крашиний, мамай килянусь" Осторожно.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									СеменСеменович								
							
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  • 15.07.2017 23:02
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										+1
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							опять представитель южан? Хотя вряд ли, последние тонируют в три слоя пленки вместе с фарами и пузом лежачих трут								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Vasya_Rogov								
							
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  • 16.07.2017 08:45
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										+1
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							Так и надо ОЛЕНЮ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 16.07.2017 16:22
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Жаль что не наглухо								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 09:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Ланцер головного мозга								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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