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15.07.2017 19:14
В Иванове легковушка врезалась в маршрутку
ФОТО
Автоавария произошла сегодня на пересечении улиц Лежневской и Постышева в областном центре. Легковой автомобиль «Мицубиси Лансер», мчавшийся по полосе, предназначенной только для общественного транспорта, врезался в двигавшийся впереди пассажирский микроавтобус 7-го маршрута.
Есть ли пострадавшие в ДТП, пока неизвестно. По словам очевидцев дорожно-транспортного происшествия, водитель легковушки находился в состоянии опьянения. Информация уточняется.
Фото: ВКонтакте / Автопартнер
ключевые слова: ДТП легковушка маршрутка
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Комментарии (6)
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- Krovelchik15.07.2017 20:59Не судьба!!!
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- Александр Семенов15.07.2017 21:16Оперативненько. Я час назад там сам фоткал. По факту: за рулем был чмошный дрыщ, ранее многократно замеченный давящим тапку в пол и пытающимся выжать из этой старой бомж-повозки то, что она не может по определению. Радует, что цена этого ведра ничтожна и деревенский чмошник явно не из мажоров, так что новая тачка ему не светит, эту будут восстанавливать долго, так что неудачник надолго убран с дороги. Да, и запомните номер, думаю через некоторое время, после копеечного армянского говно-ремонта, она появиться на авто ру "Ни битий, ни крашиний, мамай килянусь" Осторожно.
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- СеменСеменович15.07.2017 23:02опять представитель южан? Хотя вряд ли, последние тонируют в три слоя пленки вместе с фарами и пузом лежачих трут
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- Vasya_Rogov16.07.2017 08:45Так и надо ОЛЕНЮ.
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- макссс16.07.2017 16:22Жаль что не наглухо
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- Медведь17.07.2017 09:04Ланцер головного мозга