В Иванове легковушка врезалась в маршрутку

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Автоавария произошла сегодня на пересечении улиц Лежневской и Постышева в областном центре. Легковой автомобиль «Мицубиси Лансер», мчавшийся по полосе, предназначенной только для общественного транспорта, врезался в двигавшийся впереди пассажирский микроавтобус 7-го маршрута.

Есть ли пострадавшие в ДТП, пока неизвестно. По словам очевидцев дорожно-транспортного происшествия, водитель легковушки находился в состоянии опьянения. Информация уточняется.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер

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