В Иванове из окна квартиры выпал трехлетний ребенок





Вчера, 19 мая, из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома на Гаражной улице в Иванове, выпал ребенок 2014 года рождения. Его госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. О степени тяжести полученных травм пока не сообщается.

В настоящее время полиция готовит материалы к передаче их в Следственное управление СК России по Ивановской области для проведения доследственной проверки.

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По нашей информации, непосредственно перед несчастным случаем малыш находился в комнате со старшими детьми.