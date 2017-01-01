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сегодня, 19:14

В Иванове из окна квартиры выпал трехлетний ребенок


Вчера, 19 мая, из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома на Гаражной улице в Иванове, выпал ребенок 2014 года рождения. Его госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. О степени тяжести полученных травм пока не сообщается.

В настоящее время полиция готовит материалы к передаче их в Следственное управление СК России по Ивановской области для проведения доследственной проверки.

По нашей информации, непосредственно перед несчастным случаем малыш находился в комнате со старшими детьми. 

ключевые слова: ребенок окно падение
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