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Новости

20 минут назад

Фамилия ивановца - в титрах нового российского фильма


Житель Иванова Дмитрий Крайнов упомянут в списке людей, которым авторы фильма «Частное пионерское-3» выражают благодарность. Активист Д.Крайнов, больше известный как зоозащитник, помогал добиться госфинансирования. Было послано множество писем в Министерство культуры РФ, в администрацию Президента. Результат - 30 миллионов рублей государственной поддержки.

Фильм уже снят, прошли закрытые показы. Ожидается, что в прокат картина выйдет через полгода.



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