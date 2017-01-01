Фамилия ивановца - в титрах нового российского фильма





Житель Иванова Дмитрий Крайнов упомянут в списке людей, которым авторы фильма «Частное пионерское-3» выражают благодарность. Активист Д.Крайнов, больше известный как зоозащитник, помогал добиться госфинансирования. Было послано множество писем в Министерство культуры РФ, в администрацию Президента. Результат - 30 миллионов рублей государственной поддержки.

Фильм уже снят, прошли закрытые показы. Ожидается, что в прокат картина выйдет через полгода.

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