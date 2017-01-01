Житель Ивановской области пытался украсть мясо, выданное его коллеге по работе в качестве зарплаты

Мужчина собирался продать 5 кг говядины, а на вырученные деньги купить спиртное





Полиция разбирается в обстоятельствах необычной кражи, которая произошла в одной из деревень Родниковского района. Злоумышленник проник в чужой дом и пытался похитить из холодильника 5 килограммов говядины. В этот момент вернулась хозяйка жилища, отобрала у вора пакет с мясом, выгнала его из дома и вызвала полицию.

Вскоре стражи порядка задержали 40-летнего подозреваемого. Оказалось. Что мужчина работает вместе с потерпевшей в одном сельскохозяйственном производственном кооперативе. Женщина часть зарплаты получила мясом, и коллега решил его похитить и продать. На вырученные деньги горе-воришка планировал купить алкоголь.

В настоящее время по факту кражи проводится проверка. Решает вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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