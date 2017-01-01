Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

51 минуту назад

Житель Ивановской области пытался украсть мясо, выданное его коллеге по работе в качестве зарплаты

Мужчина собирался продать 5 кг говядины, а на вырученные деньги купить спиртное


Полиция разбирается в обстоятельствах необычной кражи, которая произошла в одной из деревень Родниковского района. Злоумышленник проник в чужой дом и пытался похитить из холодильника 5 килограммов говядины. В этот момент вернулась хозяйка жилища, отобрала у вора пакет с мясом, выгнала его из дома и вызвала полицию.

Вскоре стражи порядка задержали 40-летнего подозреваемого. Оказалось. Что мужчина работает вместе с потерпевшей в одном сельскохозяйственном производственном кооперативе. Женщина часть зарплаты получила мясом, и  коллега решил его похитить и продать. На вырученные деньги горе-воришка планировал купить алкоголь.

В настоящее время по факту кражи проводится проверка. Решает вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: кража мясо полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 139
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									xcEdr								
							
    • 
							
  • 39 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Как сообщает газета Financial Times, миллиардер Алишер Усманов готов выкупить контрольный пакет акций ФК «Арсенал» (Англия) за 1,3 миллиарда долларов."
    

    
Жду новость типа: "Алишер Усманов купил Кинешму и приценивается к Кохме".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •