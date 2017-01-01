В Ивановской области пьяный дед изрезал ножом свою 11-летнюю внучку

Злоумышленник пытался убить девочку





Жуткая история произошла 19 мая во дворе одного из домов на улице Ленинской в Тейкове. 57-мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился с ножом на свою 11-летнюю внучку. Обезумевший дед пытался убить ребенка. Он нанес девочке множественные удары ножом в лицо, шею и руки. К счастью, довести свое черное дело до конца злоумышленник не успел. Как говорится в сообщении СУ СКР по Ивановской области – «по независящим от него обстоятельствам».

Ребенку была оказана медицинская помощь. Сейчас девочка находится дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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