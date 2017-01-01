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Новости

27 минут назад

ТОП-5 новостей региона за неделю на сайте IvanovoNews

С 15 по 19 мая 2017 года

Новостной Топ-5 на сайте IvanovoNews: 15-19 мая 2017г.


ПО ПРОСМОТРАМ:

1.    В Ивановской области разыскивается особо опасный преступник - ФОТО подозреваемого (10 496)

2.    Белухи, которых в Иваново привозил передвижной дельфинарий, погибли в муках - ФОТО, ВИДЕО (9 072)

3.    Вынесен приговор в отношении экс-главы Иванова Вячеслава Сверчкова (8 525)

4.    Президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против ивановского завода (8 274)

5.    На трассе Иваново-Кострома семья с маленьким ребенком попала в ДТП: водитель погиб. Женщина с малышом госпитализированы - ФОТО 18+ (7 445)

 

ПО КОММЕНТАРИЯМ:

1.    Саженцы на Аллее Славы в Иванове давят машинами – ФОТО (46)

2.    Вынесен приговор в отношении экс-главы Иванова Вячеслава Сверчкова (39)

3.    Вячеслав Сверчков: "Мне обещали условный срок". Комментарий бывшего главы города Иванова сразу после оглашения приговора ВИДЕО ИЗ ЗАЛА СУДА (17)

4.    В Иванове двоих водителей арестовали за тонировку (16)

5.    Байкер Хирург возглавит автомотоколонну, которая приедет в Иваново. Жителей областного центра ждут концерт, конкурсы, акции и байк-шоу (15)

 

Как видим, на минувшей неделе пользователи нашего сайта интересовались разными темами. Практически все они в той или иной степени резонансные. Но самый большой интерес вызвал приговор бывшему главе Иванова Вячеславу Сверчкову. А тема саженцев на Аллее Славы в областном центре не отпускает читателей IvanovoNews уже третью неделю.

Данные рейтинга – по состоянию на 20 мая 2017 года, 15:00.



ключевые слова: новости ТОП-5
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