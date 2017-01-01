ТОП-5 новостей региона за неделю на сайте IvanovoNews

С 15 по 19 мая 2017 года

Новостной Топ-5 на сайте IvanovoNews: 15-19 мая 2017г.





ПО ПРОСМОТРАМ:

1. В Ивановской области разыскивается особо опасный преступник - ФОТО подозреваемого (10 496)

2. Белухи, которых в Иваново привозил передвижной дельфинарий, погибли в муках - ФОТО, ВИДЕО (9 072)

3. Вынесен приговор в отношении экс-главы Иванова Вячеслава Сверчкова (8 525)

4. Президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против ивановского завода (8 274)

5. На трассе Иваново-Кострома семья с маленьким ребенком попала в ДТП: водитель погиб. Женщина с малышом госпитализированы - ФОТО 18+ (7 445)

ПО КОММЕНТАРИЯМ:

1. Саженцы на Аллее Славы в Иванове давят машинами – ФОТО (46)

2. Вынесен приговор в отношении экс-главы Иванова Вячеслава Сверчкова (39)

3. Вячеслав Сверчков: "Мне обещали условный срок". Комментарий бывшего главы города Иванова сразу после оглашения приговора ВИДЕО ИЗ ЗАЛА СУДА (17)

4. В Иванове двоих водителей арестовали за тонировку (16)

5. Байкер Хирург возглавит автомотоколонну, которая приедет в Иваново. Жителей областного центра ждут концерт, конкурсы, акции и байк-шоу (15)

Как видим, на минувшей неделе пользователи нашего сайта интересовались разными темами. Практически все они в той или иной степени резонансные. Но самый большой интерес вызвал приговор бывшему главе Иванова Вячеславу Сверчкову. А тема саженцев на Аллее Славы в областном центре не отпускает читателей IvanovoNews уже третью неделю.

Данные рейтинга – по состоянию на 20 мая 2017 года, 15:00.

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