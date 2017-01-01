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сегодня, 22:03
Ивановцы уже купаются в Уводи
ВИДЕОАнтон Ермаков разместил видео, на котором трое ивановцев используя каяки (тип гребной лодки, одноместная байдарка) плавают по Уводи в центре города Иванова.
Кроме того они переворачиваются и "купаются" в реке. Судя по дате видео, плавание было организовано 18 мая 2017 года.
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Комментарии (1)
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- SSSS45 минут назадВода чистая, что бы и не поплавать..
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