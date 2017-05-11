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48 минут назад
Пропавшие с Аллеи Славы в Иванове туи нашлись
Как сообщил мэр города Иванова Владимир Шарыпов, "...пропавшие с Аллеи славы туи обнаружились в другом месте Московского микрорайона. Полиция сообщает, что их пересадили местные жители"
При этом мэр добавил, что на места, откуда выкопали туи, мэрия высадит новые деревья.
Раннее сообщалось о том, что вдоль бетонной стены, проходящей у вновь выстроенного детского сада в микрорайоне Московском пропали все ранее посаженные туи и можжевельник. Осталось только несколько клёнов.
Начальник городского управления благоустройства Никита Воронов заявил корреспонденту IvanovoNews, что был установлен факт и заактировано исчезновение 18 деревьев; были подготовлены заявления в отделение органов внутренних дел по факту причинения ущерба экологии.
Более 100 тысяч ивановцев проголосовали в апреле на всероссийском конкурсе, чтобы городу бесплатно достались более 600 деревьев.
Аллею Славы решено было высадить в Московском микрорайоне. 6 мая более 400 человек посадили 300 кленов, 200 туй и сотня саженецев можжевельника.
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Комментарии (2)
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- kardiotonik28 минут назадкак иголка в стогу сена,потеряли,долго искали,нашли...если пересадили жители,то всем было бы все давно известно...какая-то темная история.
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- ivan_58 минут назадЛично видел как у этого забора изначально туи сажали, так что не то нашли скорее всего
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