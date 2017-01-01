ПОСЛУШАЙТЕ! Внимание руководителя СК России как стимул для преодоления непреодолимого

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Долгое эхо репортажа. Год назад кинешемский журналист Юрий Головин рассказал о непроходимой дороге Ильинское-Жажлево в Кинешемском районе. Об отрезанных от мира жителях нескольких деревень. О брошенном строительстве нового транспортного пути и бюджетных деньгах, закопанных в ласкарихскую грязь.

Наш коллега рассчитывал на внимание к озвученным фактам правоохранителей и, конечно же, на возобновление работ. А получил - заявление о клевете со стороны дорожной компании. До уголовного преследования дело не дошло. Но и дорогу, в которую уже вложили 38 миллионов, строить не возобновили.

И вот - неожиданная новость. Спустя год. Следственный комитет начал свою проверку. А руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять её на контроль.

Правда, где дальше деньги брать на строительство дороги, неизвестно. Есть только 48 миллионов на реализацию первого этапа. Однако найти все-таки теперь, видимо, придется…

Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.

178-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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