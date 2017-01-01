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Новости

сегодня, 18:53

В Ивановской области старший брат порезал лицо младшему

Полиция проводит проверку


В Вичугскую ЦРБ был госпитализирован 33-летний мужчина. Медики диагностировали у пациента черепно-мозговую травму, ушибы, резаную рану левого запястья и лица. Информация об этом поступила в полицию, и вскоре оперативники выяснили, что произошло.

Накануне вечером потерпевший приехал к брату в гости. Во время застолья между ним и 52-летним хозяином дома произошел конфликт, который перерос в драку. В результате старший брат стал выгонять гостя, выталкивать из дома, замахиваться на родственника ножом. Затем избил и поранил родственника.

Подозреваемый был задержан. «По факту криминального происшествия полицейскими проводится проверка, выясняется степень тяжести телесных повреждений», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: братья ранение полиция
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