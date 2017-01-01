На Уводи пройдет чемпионат Ивановской области по ловле рыбы поплавочной удочкой





20 мая на реке Уводь в районе Камвольных улиц областного центра пройдет чемпионат Ивановской области по ловле рыбы поплавочной удочкой. Начало состязаний рыбаков – в 07.50. Организаторы чемпионата – департамент молодежной политики и спорта и спортивная федерация рыболовного спорта Ивановской области.

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