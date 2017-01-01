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сегодня, 17:36
Современные автокемпинги появятся на маршруте Золотого кольца России
На маршруте Золотого кольца России будет создана система туристских автокемпингов и автостоянок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова. В ближайшее время будет разработана проектно-сметная документация.
Для справки:Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России. Формат Золотого кольца в 1967 году изобрел специальный корреспондент газеты "Советская культура" Юрий Бычков. Сейчас в Золотое кольцо входят 9 основных городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Калуга.
ключевые слова: туризм маршрут Золотое кольцо России автокемпинг
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