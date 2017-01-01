Современные автокемпинги появятся на маршруте Золотого кольца России





На маршруте Золотого кольца России будет создана система туристских автокемпингов и автостоянок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова. В ближайшее время будет разработана проектно-сметная документация.

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