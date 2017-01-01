Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 17:36

Современные автокемпинги появятся на маршруте Золотого кольца России


На маршруте Золотого кольца России будет создана система туристских автокемпингов и автостоянок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова. В ближайшее время будет разработана проектно-сметная документация.

Для справки:

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России. Формат Золотого кольца в 1967 году изобрел специальный корреспондент газеты "Советская культура" Юрий Бычков. Сейчас в Золотое кольцо входят 9 основных городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Калуга.

ключевые слова: туризм маршрут Золотое кольцо России автокемпинг
  • оцените новость:
  • (0)
  • 127
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня