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13 минут назад
Новый случай бешенства зарегистрирован в Ивановской области
На этот раз - в Вичугском районе
17 мая в регионе был зарегистрирован новый случай бешенства животных. При исследовании патматериала, полученного от лисы, обнаруженной у деревни Шалдово Вичугского района, подтвердилось это смертельно опасное заболевание.
В настоящее время в неблагополучном пункте проводятся необходимые противоэпизоотические мероприятия по локализации и ликвидации выявленного очага бешенства животных.
Как нам сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, на сегодняшний день неблагополучие по бешенству в Ивановской области сохраняется, кроме Вичугского района, еще в двух – Заволжском (г. Заволжск) и Фурмановском (д. Панино).
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