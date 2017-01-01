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Новости

13 минут назад

Новый случай бешенства зарегистрирован в Ивановской области

На этот раз - в Вичугском районе


17 мая в регионе был зарегистрирован новый случай бешенства животных. При исследовании патматериала, полученного от лисы, обнаруженной у деревни Шалдово Вичугского района, подтвердилось это смертельно опасное заболевание.

В настоящее время в неблагополучном пункте проводятся необходимые противоэпизоотические мероприятия по локализации и ликвидации выявленного очага бешенства животных.

Как нам сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, на сегодняшний день неблагополучие по бешенству в Ивановской области сохраняется, кроме Вичугского района, еще в двух – Заволжском (г. Заволжск) и Фурмановском (д. Панино).



ключевые слова: животные бешенство
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