В Ивановской области директор предприятия оштрафован за незаконную добычу недр





В Пучежском районе ООО «Илада» владеет и пользуется скважинами в деревне Привалово и селе Зарайское, из которых производит добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Однако, как установила прокуратура, предприятие добывает недра незаконно – без необходимо для этого лицензии.

В связи с этим в отношении директора «Илады» было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения постановлением Росприроднадзора по Ивановской области директор признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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