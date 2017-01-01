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2,5 года колонии получил водитель, четыре раза ударивший инспектора ДПС по руке
Преступление было совершено ночью 12 февраля 2017 года. Экипаж ДПС во время патрулирования поселка Лежнево увидели автомобиль «ВАЗ-21093», двигавшийся по проезжей части с явным превышением скоростного режима. Дорожные полицейские, включив проблесковые маячки и спецсигнал, бросились в погоню за нарушителем. Остановить лихача удалось на обочине автодороги Лежнево-Савино-Воскресенское.
Как оказалось, за рулем находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Когда сотрудники ГИБДД потребовали предъявить документы на машину и права, водитель 4 раза ударил кулаком, в котором были зажаты ключи, одного из полицейских. Инспектор получил травму.
На днях состоялся суд, который признал водителя виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Приговор - 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. При вынесении приговора был учтен рецидив преступления.
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