Подмостовый переход в центре Иванова ремонтируют

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Ремонт подмостового пешеходного перехода на площади Пушкина в областном центре начался 11 мая. Работы производятся на лестничном марше со стороны Дворца Искусств. В настоящее время идет ремонт ступеней с обустройством нового пандуса на одном из лестничных маршей. По сообщению ивановской мэрии, работы планируется завершить до Дня города.

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