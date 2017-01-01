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сегодня, 15:45
Подмостовый переход в центре Иванова ремонтируют
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Ремонт подмостового пешеходного перехода на площади Пушкина в областном центре начался 11 мая. Работы производятся на лестничном марше со стороны Дворца Искусств. В настоящее время идет ремонт ступеней с обустройством нового пандуса на одном из лестничных маршей. По сообщению ивановской мэрии, работы планируется завершить до Дня города.
ключевые слова: подмостовый переход ремонт
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