Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

1 минуту назад

На площади Пушкина в Иванове заработал фонтан

Пока – в тестовом режиме - ФОТО


В областном центре на площади Пушкина в тестовом режиме функционирует фонтан. В мае подрядной организацией управления благоустройства был выполнены работы по заделке швов, замене электрооборудования и хлоратора, ремонту ультрафиолетовой системы очистки.

Как сообщили в мэрии, на постоянный режим работы фонтан планируется перевести ко Дню города Иваново.

Фото: администрация г. Иваново

  • оцените новость:
  • (0)
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня