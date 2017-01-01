На площади Пушкина в Иванове заработал фонтан

Пока – в тестовом режиме - ФОТО





В областном центре на площади Пушкина в тестовом режиме функционирует фонтан. В мае подрядной организацией управления благоустройства был выполнены работы по заделке швов, замене электрооборудования и хлоратора, ремонту ультрафиолетовой системы очистки.

Как сообщили в мэрии, на постоянный режим работы фонтан планируется перевести ко Дню города Иваново.

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Фото: администрация г. Иваново