Новости
1 минуту назад
На площади Пушкина в Иванове заработал фонтан
Пока – в тестовом режиме - ФОТО
В областном центре на площади Пушкина в тестовом режиме функционирует фонтан. В мае подрядной организацией управления благоустройства был выполнены работы по заделке швов, замене электрооборудования и хлоратора, ремонту ультрафиолетовой системы очистки.
Как сообщили в мэрии, на постоянный режим работы фонтан планируется перевести ко Дню города Иваново.Фото: администрация г. Иваново
- оцените новость:
-
(0)
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 14:36Александр Бастрыкин поручил взять на контроль проверку по факту злоупотребления полномочиями ивановскими чиновниками
-
(0)
- 759
сегодня, 13:53Михаил Мень и Павел Коньков открыли в Иванове мусоросортировочный завод
ФОТО
-
(2)
- 1282
сегодня, 12:36Байкер Хирург возглавит автомотоколонну, которая приедет в Иваново
Жителей областного центра ждут концерт, конкурсы, акции и байк-шоу
-
(0)
- 1169
сегодня, 12:00В Иванове в этом году появятся велодорожки
Адреса
-
(0)
- 1173