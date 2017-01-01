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Новости

7 минут назад

Похищенные картины Левитана возвращаются в Плес


В воскресенье, 21 мая, в 14.30 в Левитановском культурном центре в Плесе состоится торжественная церемония передачи в Дом-музей Исаака Левитана произведений художника, похищенных из экспозиции в августе 2014 года.

В музей возвращаются 5 картин, найденных в конце 2016 года. Это 4 произведения из раннего творчества художника — «Овраг за забором», «Полустанок», «Речная заводь», «Розы» — и поздняя работа «Тихая речка».

До настоящего времени картины находились во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени Грабаря на экспертизе и реставрации.

Напомним, что после кражи картин из Дома-музея Исаака Левитана во всех региональных музеях прошли мероприятия по их технической укрепленности и оснащенности средствами охраны. На эти цели правительством Ивановской области были выделены средства в объеме 19 млн рублей.

Всего в собрании музея-заповедника представлено 23 работы Исаака Левитана разных лет. Из них 20 живописных и 3 графических.



ключевые слова: художник Исаак Левитан картины кража музей
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