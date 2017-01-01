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22 минуты назад
В ивановском Музее камня пройдет сказочная ночь
Приглашаются все желающие
Сегодня, 19 мая с 18.00 до 23.00 в ивановском Музее камня (ул. Семенчикова, 9) в рамках празднования Международного дня музеев пройдет просветительская акция «Сказочная ночь в Музее камня».
В программе праздника - награждение победителей городского фестиваля «Калейдоскоп коллекций», показ мод, анимационные развлечения для детей, посещение экспозиций и выставок Музея, работа различных фотозон, разнообразные мастер-классы, встречи с интересными людьми, концерт акустической музыки, сеансы в планетарии, экскурсия по музею, музейно-тротуарная астрономия.
Ознакомиться с программой можно здесь.
ключевые слова: музей камня акция
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