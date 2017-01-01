Строительство автодороги Жажлево-Ильинское будет продолжено

Комментарий регионального дорожного ведомства





Как мы сообщали ранее, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль проведение в Ивановской области проверки по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами при строительстве дороги между поселками Ильинское и Жажлево.

Буквально через 10 минут после публикации этой новости в нашу редакцию пришел расширенный комментарий по этой дороге департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области. Приводим текст комментария полностью:

«Строительство автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах будет продолжено.

Обеспечение жителей населенных пунктов на левом берегу Волги полноценным транспортным сообщением остается одной из приоритетных задач в регионе. Данный объект находится на особом контроле профильного ведомства.

В последнее время в ряде СМИ регулярно появляется информация о якобы полном прекращении строительства автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области. Комментируя информацию СМИ, начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Андрей Шушкин подчеркнул, что ни о каком прекращении строительства и даже временной его приостановке речи не идет. Сейчас, как только позволят погодные условия, и будут решены технические вопросы, работы на объекте возобновятся.

«В настоящее время по погодным условиям техника просто не может работать в районе строительства. Как только погода позволит, будут решены последние технические моменты, подрядная организация, осуществляющая строительство, приступит к работам в соответствии с утвержденным графиком их проведения на объекте на 2017 год. Отмечу, что обеспечение жителей населенных пунктов на левом берегу Волги, где существуют лишь накатанные стихийные проезды, полноценным транспортным сообщением – остается одной из приоритетных задач в регионе. Именно поэтому, в условиях острой социальной необходимости в обеспечении круглогодичным транспортным сообщением с сетью автомобильных дорог общего пользования жителей населенных пунктов Норское, Ильинское, Ласкариха, Стиберское Кинешемского района в 2014 году правительством Ивановской области было принято решение о строительстве автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах», – рассказал глава дорожно-транспортного ведомства.

Департаментом была разработана проектная документация на строительство данной автомобильной дороги, получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта. Сметная стоимость строительства объекта в текущих ценах – более 400 млн рублей. При разработке проектной документации предусмотрено разделение на два этапа строительства. Общая протяженность автомобильной дороги – 11,2 км, в том числе 1 этап – 9,1 км, 2 этап – 2,1 км. Было получено разрешение на строительство 2-го этапа объекта. В соответствие с государственным контрактом строительно-монтажные работы на вышеуказанном объекте выполняет подрядная организация ООО «ДСУ-1».

За период 2014-2015 годов стоимость строительно-монтажных работ составила 38,0 млн. рублей. В течение этого времени на объекте выполнены работы по возведению земляного полотна общей протяженностью 1 км, устройству подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси общей протяженностью 0,8 км, по строительству железобетонной трубы, устройству искусственного сооружения водоотвода в условиях сложного рельефа местности. В 2016 году по объекту проводились необходимые земельные и кадастровые работы для продолжения строительства 1-го этапа.

«В текущем году на реализацию проекта государственной программой Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» предусмотрено финансирование в размере 48,7 млн. рублей, за счет которых планируется завершить один из этапов строительства. Действительно, первоначально планировалось построить дорогу в срок до 2017 года. Но реализовать столь крупный и затратный проект для региона в такие короткие сроки пока не представляется возможным. Поэтому сейчас в планах построить объект к 2020 году», – проинформировал Андрей Шушкин.

Как отметил начальник департамента, состояние уже построенного участка возведенной насыпи специалистами ведомства совместно с подрядной организацией регулярно обследуется. Разрушений и размывов на объекте не наблюдается. Все нарекания местных жителей по поводу имеющихся разрушений касаются временной дороги, которая была организована для подвоза строительных материалов и конструкций для производства работ на объекте. После завершения строительства временная дорога будет демонтирована».

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