Александр Бастрыкин поручил взять на контроль проверку по факту злоупотребления полномочиями ивановскими чиновниками





Следственное управление СК России по Ивановской области по информации, выявленной в СМИ, проводит процессуальную проверку по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами администрации Ивановской области при строительстве дороги между поселками Ильинское и Жажлево.

По предварительной информации, озвученной пресс-службой СУ СК России, строительство дороги, которая соединит населенные пункты с районным центром, началось 3 года назад. Но вскоре стройка остановилась, а насыпи начали разрушаться. Несмотря на значительное финансирование, построенный участок дороги у поселка Ильинское составляет около 1 километра. Из-за сезонной распутицы от внешнего мира отрезаны сразу несколько деревень.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль проведение проверки по данному материалу.

«В настоящее время эти факты тщательным образом проверяются, выполняются процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В случае объективного подтверждения сведений, содержащихся в сообщениях СМИ, будет незамедлительно решен вопрос о возбуждении уголовных дел и привлечении виновных лиц к уголовной ответственности», - говорится в сообщении СУ СК России.

поделиться ссылкой:

