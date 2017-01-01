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сегодня, 14:22

Причальная стенка в Кинешме передана в собственность города


Причальная стенка протяженностью 127 метров, за которую так долго бились кинешемские и областные власти, наконец-то из федеральной собственности передана в собственность городу на Волге. Безвозмездно. Соответствующее распоряжение накануне подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Теперь город сможет ее отремонтировать и воссоздать диспетчерскую службу, речной вокзал, и даже обеспечить ремонт кораблей.

«Решение вопроса крайне необходимо Кинешме для развития туристического и экономического потенциала города. Эксплуатация пассажирской стенки позволит вновь швартовать круизные суда, увеличить поток туристов, поднимет экономический потенциал города и позволит создать новые рабочие места», - прокомментировал глава Кинешмы Александр Пахолков.

Администрация города уже начала формирование необходимой документации по приему и оформлению причальной набережной.

Подробности смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

ключевые слова: причальная стенка
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