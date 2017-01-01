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Причальная стенка в Кинешме передана в собственность города
Причальная стенка протяженностью 127 метров, за которую так долго бились кинешемские и областные власти, наконец-то из федеральной собственности передана в собственность городу на Волге. Безвозмездно. Соответствующее распоряжение накануне подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Теперь город сможет ее отремонтировать и воссоздать диспетчерскую службу, речной вокзал, и даже обеспечить ремонт кораблей.
«Решение вопроса крайне необходимо Кинешме для развития туристического и экономического потенциала города. Эксплуатация пассажирской стенки позволит вновь швартовать круизные суда, увеличить поток туристов, поднимет экономический потенциал города и позволит создать новые рабочие места», - прокомментировал глава Кинешмы Александр Пахолков.
Администрация города уже начала формирование необходимой документации по приему и оформлению причальной набережной.
Подробности смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
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